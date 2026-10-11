Несмотря на большую конкуренцию в сегменте и на рынке в целом

Toyota bZ3X за 120 тыс. юаней (примерно 1,5 млн рублей) стал довольно успешным кроссовером — 150 тыс. машин поставлено за 1,5 года

Совместное предприятие GAC Toyota передало покупателю 150-тысячный электрический кроссовер Toyota bZ3X, известный в Китае как Platinum 3X. В честь этого события компания представила специальную версию Nebula Limited Edition с эксклюзивным оформлением и расширенным оснащением. В рамках ограниченной акции цены начинаются от 117 800 юаней (около $16 500 или примерно 1,5 млн рублей).

Главная особенность новинки — дополнительный пакет оборудования стоимостью более 10 000 юаней (примерно $1400), который доступен за 3000 юаней (около $420) сверх цены комплектации 520 Pro. В него входят кузов в цвете Nebula Blue, специальная отделка салона, функция массажа в передних сиденьях, аудиосистема Yamaha и 19-дюймовые легкосплавные диски со звездообразным дизайном.

Toyota bZ3X Nebula Limited Edition оснащается электродвигателем мощностью 204 л. с. и литий-железо-фосфатной батареей ёмкостью 58,37 кВт·ч. Заявленный запас хода составляет 520 км по циклу CLTC. Габариты кроссовера — 4600 × 1850 × 1660 мм, колёсная база — 2765 мм.

Семейство bZ3X 2026 модельного года вышло на китайский рынок в мае. Начальная комплектация 430 Air+ получила расширенные возможности автоматической парковки, режим охраны Sentry Mode, встроенный видеорегистратор и функцию внешнего питания мощностью до 6 кВт, позволяющую подключать электроприборы к аккумулятору автомобиля.

Toyota bZ3X вышла на рынок Китая 6 марта 2025 года, а первые продажи и поставки начались в марте 2025 года. Таким образом, поставки машины за 1,5 года составили 150 тыс. — очень неплохой результат для высококонкурентного китайского рынка.