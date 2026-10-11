Tesla отказалась от упоминания «Полностью автономное вождение» в Европе после обвинений в обмане водителей

Tesla сменила название системы "Full Self-Driving" на "Tesla Assisted Driving" на своих сайтах для Германии, Испании, Нидерландов и Словакии. Решение последовало за многомесячным давлением европейских регуляторов, утверждавших, что бренд создаёт у водителей ложное впечатление, будто автомобиль способен передвигаться без контроля человека. Страницы, ранее продвигавшие FSD, теперь перенаправляют посетителей на описание ассистента вождения — притом что в США софт по-прежнему подаётся как "Full Self-Driving (Supervised)".

Претензии носят не лингвистический, а сугубо технический и юридический характер. Система Tesla выполняет руление, ускорение и торможение, реагирует на дорожную обстановку, но требует непрерывного внимания водителя, который сохраняет полную правовую ответственность. До уровня SAE Level 3, при котором автомобиль может автономно двигаться в определённых условиях без постоянного надзора, технология недотягивает. Именно на это указали итальянские чиновники: «название и реклама могут заставить пользователей поверить, что машина оснащена беспилотными функциями более высокого уровня автоматизации».

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Восемь стран Евросоюза уже одобрили использование системы, Словакия должна стать девятой в ближайшее время. Однако более широкое общеевропейское решение откладывается: голосование, ожидавшееся в октябре, перенесено минимум на декабрь, а Франция проводит дополнительные испытания. Параллельно Швеция запрашивала у транспортного регулятора проверку рекламы FSD на предмет создания ложного впечатления полной автономности.

Для Илона Маска ставка выше простого обновления софта: Tesla всё активнее позиционирует автопилот, роботакси и доходы от программного обеспечения как основу долгосрочной бизнес-модели. Доступ на европейский рынок открыл бы ещё один источник выручки, не привязанный к продаже железа. Ребрендинг не меняет ни код, ни функциональность системы — он фиксирует уступку в том, как технологию преподносят покупателям.