Телескоп «Джеймс Уэбб» впервые проследил, как меняются водяные облака на коричневом карлике
Наблюдения продолжительностью 11 часов позволили отделить изменения облачного покрова от процессов, которые поднимают газы из глубоких слоёв атмосферы
Астрономы с помощью космического телескопа «Джеймс Уэбб» (JWST) впервые непосредственно подтвердили, что водяные облака на другом небесном теле меняют толщину со временем. Объектом наблюдений стал WISE 0855 — самый холодный из известных коричневых карликов. Это небесные тела, которые массивнее планет, но недостаточно массивны для устойчивого термоядерного горения, характерного для звёзд.
Команда из обсерватории Аризонского университета наблюдала WISE 0855 в течение 11 часов, получая спектры каждые 15 минут. Спектроскопия позволяет изучать, как интенсивность излучения меняется на разных длинах волн и какие молекулы присутствуют в атмосфере. По мере вращения коричневого карлика в поле зрения попадали области с разной температурой и облачностью. Данные JWST позволили различить изменения водяных облаков и отдельный сигнал, связанный с перемещением газов в атмосфере.
Температура WISE 0855 составляет около 265 К, или −8 °C. По массе объект примерно вдвое превосходит Юпитер, а по размеру сопоставим с ним. При вращении его облачный покров становится то плотнее, то тоньше. Одновременно конвекция — перенос тепла потоками вещества — поднимает из глубоких горячих слоёв атмосферы газы, включая угарный газ и фосфин. Их содержание меняется по мере перемешивания атмосферы, создавая колебания спектрального сигнала.
Подобные процессы известны по наблюдениям Юпитера и коричневых карликов, однако проследить их изменения в реальном времени, различая сигналы отдельных молекул, прежде не удавалось. Ранее телескопы позволяли измерять общие изменения яркости, в которых смешивались эффекты облачности, температуры и химического состава. Спектрограф JWST среднего разрешения помог разделить эти составляющие.
WISE 0855 не является планетой, обращающейся вокруг звезды, однако наблюдения показывают, что физические процессы в его атмосфере во многом сходны с процессами на газовых гигантах. Это важно для изучения экзопланет — планет за пределами Солнечной системы, в том числе газовых гигантов, атмосферы которых астрономы исследуют с помощью JWST. Команда планирует продолжить наблюдения, чтобы точнее определить период вращения WISE 0855 и восстановить трёхмерную картину движения вещества в его атмосфере.