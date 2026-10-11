И еще 150 миссий в период с 2032 по 2035 году

Starship может полететь на Луну и на Марс, но реальная миссия Starship — запуск спутников Starlink Mobile V2: к 2032 году Starship должна обеспечить 150 миссий Starlink ⁠ 14

Мы уже писали о том, что SpaceX получила разрешение на запуск 15 тыс. спутников Starlink Mobile V2 на низкую околоземную орбиту (высотой от 326 до 335 км), а сейчас появились новые подробности. Эти спутники будут выводиться только сверхтяжелой ракетой Starship — по 50 штук за раз. Развертывание группировки разделят на два этапа.

SpaceX обязалась вывести на орбиту и ввести в эксплуатацию половину группировки — 7500 спутников — до 7 октября 2032 года. Завершить развёртывание всех 15 000 аппаратов компания должна к 7 октября 2035 года. Иными словами, до октября 2032 года ракета Starship должна обеспечить 150 миссий Starlink, и еще столько же — в последующие три года. Именно запуски спутников Starlink станут основной миссией Starship.

Нужно отметить, что Starlink Mobile V2 — лишь одна из нескольких развиваемых SpaceX спутниковых систем. Сейчас на орбите находятся более 10 500 аппаратов Starlink различных поколений — V1, V1.5, V2 и несколько десятков V3. Отдельно работает группировка Starlink Mobile V1, насчитывающая около 650 спутников.

Ранее SpaceX получила разрешение на расширение существующих группировок Starlink Gen1 и Gen2 в общей сложности до 19 400 аппаратов. Также компания ожидает решения по заявке на создание группировки Starlink Gen3 численностью до 100 000 спутников. Ещё одна отдельная инициатива — проект орбитальной инфраструктуры обработки данных, для которого SpaceX запрашивала разрешение на размещение до миллиона спутников.