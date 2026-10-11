Starlink предоставит бесплатный интернет и заменит поврежденное оборудование пострадавшим от землетрясения жителям Панамы

Они получат бесплатный доступ к интернету до 10 ноября

Компания SpaceX объявила о временной отмене платы за обслуживание Starlink для клиентов в районах Панамы, пострадавших от землетрясения.

Действующим абонентам не нужно подавать заявки: бесплатное обслуживание будет подключено автоматически, а соответствующий кредит начислен на их аккаунты.

Льгота распространяется и на пользователей, ранее отключивших подписку. Им также начислят кредит, позволяющий повторно активировать услугу и восстановить подключение. Новым клиентам из пострадавших районов, которые приобретут комплект Starlink, необходимо обратиться в службу поддержки после покупки, чтобы получить бесплатный доступ к интернету до 10 ноября.

Кроме того, компания предусмотрела помощь владельцам повреждённого оборудования. Если комплект Starlink пострадал в результате землетрясения, пользователи могут обратиться в службу поддержки и запросить бесплатную замену.