Смартфоны Samsung Galaxy S27 могут оказаться на 200-300 долларов дороже моделей линейки Galaxy S26

Аппараты линейки Galaxy S26 с первого октября уже подорожали в Южной Корее, а линейка Galaxy S27 может оказаться еще дороже

Samsung рассматривает возможность повышения цен на флагманские смартфоны Galaxy S27, выход которых ожидается в начале 2027 года. По данным южнокорейского издания IT Chosun, компания обсуждает увеличение стартовой стоимости на 100–140 тысяч вон (примерно $70–100) относительно первоначальных планов. Итоговая сумма будет зависеть от модели и объёма памяти, но окончательное решение пока не принято.

Смартфоны Samsung Galaxy S27 могут оказаться на 200-300 долларов дороже моделей линейки Galaxy S26
Источник изображения: SamMobile // Asif Shaik

Samsung уже повышает цены на существующие устройства. По данным источников, 1 октября в Южной Корее подорожали смартфоны серии Galaxy S26. Версии S26, S26 Plus и S26 Ultra с 256 ГБ флеш-памяти прибавили в цене по 149 600 вон (около $105), а стоимость Galaxy S26 Ultra с 1 ТБ флеш-памяти выросла на 276 100 вон (примерно $195). Это произошло спустя около семи месяцев после выхода линейки, которая и без того стартовала дороже предшественников. То есть прибавка стоимости Galaxy S27 относительно Galaxy S26 на старте продаж может составить 175-295 долларов.

По данным Chosun, причина подорожания — увеличение стоимости оперативной и флеш-памяти. Рост цен неоднозначно влияет на Samsung: полупроводниковое подразделение получает дополнительную прибыль, а бизнес MX по выпуску мобильных устройств вынужден закупать подорожавшие комплектующие. По прогнозу Meritz Securities, операционный убыток подразделений MX и сетевого оборудования в третьем квартале 2026 года может составить около 1,8 трлн вон против 700 млрд вон кварталом ранее. Кроме того, мобильное подразделение, как сообщают источники, попросило поставщиков сократить поставки компонентов в четвёртом квартале почти на 30%. Это может быть связано как с подготовкой к следующему поколению Galaxy S, так и с давлением на рентабельность.

Для сокращения расходов Samsung планирует расширить использование собственных процессоров Exynos. По данным отраслевых источников, Exynos 2700 может появиться в большем количестве моделей Galaxy S27 — в базовом Galaxy S27, Galaxy S27 Plus и Galaxy S27 Pro. Это позволит компании снизить зависимость от однокристальных систем Qualcomm Snapdragon.

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