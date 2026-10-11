SETI впервые начала систематический поиск инопланетных сигналов в направлении, откуда Земля видна на фоне Солнца. Астрономы уже обнаружили 25 спектрограмм

Кампания на радиотелескопе Аллена охватит всю плоскость земной орбиты, займёт более 4 лет и потребует обработки свыше 11 петабайт данных

SETI, программа поиска внеземного разума, проводит крупнейший в истории радиотелескопа Аллена (ATA) обзор потенциальных технологических маркеров — признаков деятельности внеземных технологий. Наблюдения сосредоточены на направлении, откуда гипотетическая цивилизация могла бы наблюдать прохождение Земли на фоне Солнца. По мнению авторов проекта, это удобная точка для поиска сигнала: обе стороны могли бы независимо выбрать одно и то же направление для передачи и приёма сообщений.

Идея опирается на концепцию «точки Шеллинга» из теории игр — решения, к которому участники приходят независимо друг от друга, не договариваясь заранее. В данном случае предполагается, что прохождение Земли на фоне Солнца может стать естественным ориентиром для внеземного наблюдателя. Хотя возможность искать сигналы в этом направлении обсуждалась в литературе по SETI и раньше, нынешняя кампания обеспечивает первое систематическое наблюдательное покрытие антисолнечной точки.

SETI впервые начала систематический поиск инопланетных сигналов в направлении, откуда Земля видна на фоне Солнца. Астрономы уже обнаружили 25 спектрограмм
Источник изображения: сгенерировано Muse

Радиотелескоп Аллена работает в диапазоне частот 2356–3700 МГц. В наблюдениях задействованы 28 активных антенн диаметром 6,1 м, а двухлучевой режим позволяет определять, откуда приходит сигнал. Алгоритм обработки ищет узкополосные сигналы с доплеровским дрейфом частоты — её изменением, которое может быть связано с движением передатчика или наблюдателя, — а затем сравнивает данные двух лучей, чтобы проверить, локализован ли источник в направлении антисолнечной точки. Спектрограммы дополнительно проверяют вручную и классифицируют по шести типам, отделяя потенциально интересные сигналы от радиопомех.

По состоянию на 12 сентября наблюдения охватили около 12% запланированных координат эклиптики — плоскости земной орбиты. За 126 сеансов, включивших 131 ночь наблюдений, телескоп собрал около 1,3 петабайта данных. Проанализированы 84 сеанса, или примерно 67% общего объёма. Первичный алгоритм выделил почти 170 млн узкополосных сигналов с дрейфом частоты, а после фильтрации помех и пространственной проверки для визуального анализа отобрали более 11 тыс. спектрограмм.

Среди 8473 уже каталогизированных спектрограмм 25 содержат узкополосные дрейфующие сигналы, которые оказались ярче в луче, направленном на антисолнечную точку, чем во втором луче. Они относятся к 10 частотам и 10 координатам, наблюдавшимся в течение 7 ночей. Эти результаты пока что не свидетельствуют об обнаружении внеземной цивилизации: сигналы включены в список кандидатов для дальнейшей проверки. Соответствующие координаты запланировано наблюдать повторно, чтобы выяснить, сохраняются ли сигналы и могут ли они объясняться земными радиопомехами.

Для полного покрытия эклиптики проекту потребуется более 4 лет наблюдений, свыше 700 сеансов и более 11 петабайт данных. Авторы также рассчитывают использовать созданный каталог спектрограмм для совершенствования методов распознавания радиопомех и обучения алгоритмов классификации. По масштабу и объёму данных ATA-ASP станет крупнейшей обзорной кампанией в истории радиотелескопа Аллена.

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