Сенатор от Аризоны пообещал налог на роботов, дата-центры и ИИ, чтобы защитить работников от автоматизации

Рубен Гальего предложил поднять минимальную зарплату, ввести двойную оплату переработок и запустить программу общественных работ по образцу Нового курса Рузвельта

Сенатор-демократ от Аризоны Рубен Гальего представил масштабную политическую программу, нацеленную на защиту работников от последствий «ИИ-революции». План включает повышение федеральной минимальной зарплаты до $20 в час с привязкой к инфляции, удвоение оплаты сверхурочных (с полутора до двойной ставки), обязательный оплачиваемый отпуск и поощрение отраслевых коллективных соглашений.

Самая заметная часть повестки касается ИИ и автоматизации. Гальего предлагает 10% акциз на выручку дата-центров, отмену налоговых льгот для таких проектов, налог на роботов для сдерживания увольнений и рассмотрение налога на ИИ-токены. Собранные средства должны пойти на федеральную программу общественных работ, чтобы предотвратить «массовую безработицу от внедрения ИИ».

Сенатор от Аризоны пообещал налог на роботов, дата-центры и ИИ, чтобы защитить работников от автоматизации
Источник изображения: сгенерировано Muse

Помимо налоговых мер, план предусматривает перевод части трудящихся из статуса независимых подрядчиков в сотрудники и обязанность компаний предупреждать персонал о массовых увольнениях заблаговременно.

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