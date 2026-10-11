Samsung режет выпуск смартфонов на 30%: продавать телефоны стало невыгодно

Samsung резко сокращает производство смартфонов в последнем квартале года, но не из-за падения спроса. По данным южнокорейского издания Money Today, подразделение Mobile eXperience (MX) предупредило поставщиков о снижении закупок компонентов на 20–30%. Для сравнения: аналитики IDC ожидали куда более скромного сезонного спада — с 59 миллионов аппаратов в третьем квартале до 52 миллионов в четвёртом, то есть примерно на 12%.

Главный виновник — память. По оценкам TrendForce, 12 гигабайт оперативной памяти LPDDR5X во втором квартале стоили $145 – $146, почти втрое больше, чем годом ранее. ИИ-компании скупают все доступные чипы для дата-центров, и к текущему кварталу цена модуля может подняться ещё на 20% — до 180 долларов. Один из источников в индустрии описывает ситуацию: «Из-за роста цен на память и полупроводники смартфоны Samsung сейчас не приносят прибыли при продаже». Если каждый аппарат едва выходит в ноль, то проще собрать меньше устройств и сохранить общие финансовые показатели.

Источник изображения: Nadeem Sarwar / Digital Trends

До сокращения Samsung рассчитывала отгрузить около 270 миллионов телефонов по итогам года благодаря сильным позициям вроде Galaxy Z Fold 8. Теперь планка опустится чуть выше 200 миллионов. Консенсус аналитиков даёт операционную прибыль компании на уровне 106,64 триллиона вон, однако одна из брокерских фирм предупреждает: только мобильное подразделение может уйти в минус на 19 триллионов вон.

Ситуация парадоксальна: ИИ одновременно поднимает выручку Samsung и душит её же направление смартфонов. Компания оказалась в положении, где один и тот же бум играет за и против неё в разных частях отчётности.