Samsung Galaxy S27, S27+ и S27 Pro получат Exynos 2700, а Snapdragon оставят для самой дорогой модели Galaxy S27 Ultra

Инсайдер Tarun Vats раскрыл возможную стратегию Samsung для флагманской линейки Galaxy S27, выход которой ожидается в 2027 году.

Согласно предварительной информации, сразу три модели — Galaxy S27, Galaxy S27+ и Galaxy S27 Pro — могут получить фирменную однокристальную систему Exynos 2700.

Источник изображения: tarunvats33 // Android Headlines

Для Galaxy S27 Ultra компания якобы выберет Snapdragon, причём во всех регионах мирового рынка. Если утечка подтвердится, Samsung расширит применение собственных процессоров в старших смартфонах, одновременно сохранив платформу Qualcomm для наиболее дорогого устройства.

Пока это лишь предварительные сведения, а не официально подтверждённые характеристики. Неизвестно и то, какие изменения Exynos 2700 принесёт в производительность, энергоэффективность и возможности обработки графики. Окончательная конфигурация серии Galaxy S27 может измениться до анонса.