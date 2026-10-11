Samsung Galaxy A04s — всё: обновления этого бюджетного смартфона прекращены

Samsung завершила программную поддержку бюджетного смартфона Galaxy A04s. Компания удалила модель со страницы устройств, для которых выпускаются обновления безопасности. Это означает, что аппарат больше не будет получать ни новые версии Android, ни обновления безопасности.

Samsung представила Galaxy A04s 31 августа 2022 года. Смартфон вышел с оболочкой One UI Core 4 на базе Android 12 и за время поддержки получил два крупных обновления операционной системы. Последней доступной версией стала Android 14 с оболочкой One UI 6.1.

Последнее обновление безопасности для Galaxy A04s вышло в августе 2026 года. Теперь модель окончательно лишилась программной поддержки производителя.