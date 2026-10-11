Самая сильная за три месяца магнитная буря завершилась

В пике она достигала уровня G3

Магнитная буря, начавшаяся вчера, 10 октября, и в пике достигшая уровня G3, завершилась. Об этом сообщили ТАСС в Институте прикладной геофизики. Это была самая сильная магнитная буря за три месяца.

Самая сильная за три месяца магнитная буря завершилась
Источник изображения: ИИ Gemini

По данным института, сейчас магнитное поле Земли находится в состоянии «штиля». Скорость солнечного ветра тоже стабилизируется: с пиковых 900 км/ч она снизилась до чуть более 600 км/ч.

Согласно данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, магнитосфера Земли находится в «зелёной» зоне уже более шести часов.

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