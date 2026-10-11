Qualcomm не попала даже в десятку: AnTuTu назвала самые мощные субфлагманы сентября ⁠ 1

Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных субфлагманов на Android за сентябрь 2026 года. В исследовании учитывались результаты тестирования в AnTuTu V12 с 1 по 30 сентября. Все десять мест заняли устройства на процессорах MediaTek Dimensity — смартфонов на SoC Qualcomm в списке не оказалось.

Первое место занял Oppo Reno 15 Pro со средним результатом 2 306 256 баллов. Он базируется на платформе Dimensity 8400-Max.

Второе место досталось iQOO Z11 с результатом 2 300 153 балла, эта модель основана на SoC Dimensity 8500. Замыкает топ-3 Oppo Reno 15 на Dimensity 8400-Max, он набрал 2 296 591 балл.

Разница между первой и третьей позициями составила менее 10 тысяч баллов, или около 0,4%. Это небольшое преимущество в синтетическом тесте, которое само по себе не означает заметной разницы в повседневной работе смартфонов.

Весь рейтинг выглядит следующим образом:

Oppo Reno 15 Pro (Dimensity 8400-Max) — 2 306 256 баллов;

iQOO Z11 (Dimensity 8500) — 2 300 153;

Oppo Reno 15 (Dimensity 8400-Max) — 2 296 591;

Oppo Reno 16 (Dimensity 8550-Super) — 2 286 483;

Redmi Turbo 5 (Dimensity 8500-Ultra) — 2 279 436;

Honor WIN Turbo (Dimensity 8500 Elite) — 2 260 946;

Realme Neo 7 SE (Dimensity 8400-Max) — 2 216 404;

Oppo K15 Pro (Dimensity 8500 Super) — 2 211 585;

Xiaomi 17T (Dimensity 8500-Ultra) — 2 200 238;

iQOO Z10 Turbo (Dimensity 8400) — 2 103 853.

Разрыв между лидером и последним участником десятки составил около 202 тысяч баллов, или 8,8%. При этом рейтинг практически не изменился по сравнению с предыдущим периодом. По оценке AnTuTu, заметные перестановки возможны после появления новых поколений SoC MediaTek и Qualcomm.