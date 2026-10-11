Qualcomm не попала даже в десятку: AnTuTu назвала самые мощные субфлагманы сентября

Практически половина рейтинга — это модели Oppo

Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных субфлагманов на Android за сентябрь 2026 года. В исследовании учитывались результаты тестирования в AnTuTu V12 с 1 по 30 сентября. Все десять мест заняли устройства на процессорах MediaTek Dimensity — смартфонов на SoC Qualcomm в списке не оказалось.

Qualcomm не попала даже в десятку: AnTuTu назвала самые мощные субфлагманы сентября
Источник изображения: Oppo

Первое место занял Oppo Reno 15 Pro со средним результатом 2 306 256 баллов. Он базируется на платформе Dimensity 8400-Max.

Второе место досталось iQOO Z11 с результатом 2 300 153 балла, эта модель основана на SoC Dimensity 8500. Замыкает топ-3 Oppo Reno 15 на Dimensity 8400-Max, он набрал 2 296 591 балл.

Разница между первой и третьей позициями составила менее 10 тысяч баллов, или около 0,4%. Это небольшое преимущество в синтетическом тесте, которое само по себе не означает заметной разницы в повседневной работе смартфонов.

Весь рейтинг выглядит следующим образом:

  • Oppo Reno 15 Pro (Dimensity 8400-Max) — 2 306 256 баллов;
  • iQOO Z11 (Dimensity 8500) — 2 300 153;
  • Oppo Reno 15 (Dimensity 8400-Max) — 2 296 591;
  • Oppo Reno 16 (Dimensity 8550-Super) — 2 286 483;
  • Redmi Turbo 5 (Dimensity 8500-Ultra) — 2 279 436;
  • Honor WIN Turbo (Dimensity 8500 Elite) — 2 260 946;
  • Realme Neo 7 SE (Dimensity 8400-Max) — 2 216 404;
  • Oppo K15 Pro (Dimensity 8500 Super) — 2 211 585;
  • Xiaomi 17T (Dimensity 8500-Ultra) — 2 200 238;
  • iQOO Z10 Turbo (Dimensity 8400) — 2 103 853.

Разрыв между лидером и последним участником десятки составил около 202 тысяч баллов, или 8,8%. При этом рейтинг практически не изменился по сравнению с предыдущим периодом. По оценке AnTuTu, заметные перестановки возможны после появления новых поколений SoC MediaTek и Qualcomm.

Предыдущая публикация: MIT разработала ИИ-модель для рентгена, снизив ошибку совмещения с КТ с 335 до 1,2 ммСледующая публикация: Lada Granta за 780 тыс. рублей, Lada Vesta — за 1,478 млн: АвтоВАЗ объявил октябрьские скидки на свои машины
Главное
Все новости
39 минут назад1Возможно, это будущий хит от BMW. Представлен BMW iX4: 603 л. с., полный привод, M-пакет и 800 вольт
42 минуты назадAxiom Space переводит серверы на орбиту: инженеры подтвердили успех обмена данными спутников Kepler
51 минуту назад3Созданы самостабилизирующиеся ядерные часы с точностью до 1 секунды за 30 млн лет
51 минуту назадНикогда ещё продажи Xbox не были такими низкими. Рынок консолей переживает кризис из-за высоких цен
58 минут назад1У Honda наконец-то появится рамный пикап — спасибо Mitsubishi
20:321NASA отправит геофизический десант на Луну: роботы проверят, можно ли разместить базу внутри лавовой трубки
20:321«Научи сестрёнку водить». Игра с ИИ в основе из-за роста популярности заставила разработчиков брать кредит на оплату токенов
20:294Яндекс объяснил, почему некоторые файлы на «Диске» не открываются
20:281Microsoft ответила Apple магнитным USB-C: порт сам защёлкивает кабель и остаётся обычной зарядкой
20:231Химкорпорация Sumitomo Bakelite удвоит выпуск упаковочных материалов для чипов в Китае и Сингапуре на фоне ИИ-бума
20:21Новый iPad mini получит экран OLED и прочие улучшения, но цена может прыгнуть сразу до 800 долларов
20:191Lada Granta за 780 тыс. рублей, Lada Vesta — за 1,478 млн: АвтоВАЗ объявил октябрьские скидки на свои машины
20:011MIT разработала ИИ-модель для рентгена, снизив ошибку совмещения с КТ с 335 до 1,2 мм
19:561Tesla и Xiaomi: в Китае назвали самые ликвидные электромобили
Может ли ИИ уничтожить человечество? Ученые оценили риски до 2100 года19:485Может ли ИИ уничтожить человечество? Ученые оценили риски до 2100 года Ученые назвали три угрозы ИИ: от биологического оружия до потери контроля
19:361Xiaomi выбила два из двух: Xiaomi 18 Fold стал самым мощным смартфоном по версии AnTuTu, а Xiaomi Pad 9 Pro Max стал самым мощным планшетом
19:221Samsung готовит Galaxy A58 — прошивка этой модели уже лежит на серверах Samsung
Три машины — три поломки: у китайского минивэна Maextro V800 за 1 млн юаней (примерно 13 млн рублей) ломается педаль тормоза19:1116Три машины — три поломки: у китайского минивэна Maextro V800 за 1 млн юаней (примерно 13 млн рублей) ломается педаль тормоза Причем ломается при рядовом торможении — «в пол» со скорости 100 км/ч
18:53Samsung Galaxy A04s — всё: обновления этого бюджетного смартфона прекращены
18:3820Starship может полететь на Луну и на Марс, но реальная миссия Starship — запуск спутников Starlink Mobile V2: к 2032 году Starship должна обеспечить 150 миссий Starlink
18:17Новый Honor Win Pad получит экран 8,4 дюйма 240 Гц и Snapdragon 8 Elite Gen 5
18:059«Алиса», карты и такси оживают: «Яндекс» восстанавливает свои сервисы после масштабного сбоя
17:561Anthropic выпустила ИИ-сканер уязвимостей для открытого кода: сильнейшие модели Claude будут бесплатно искать уязвимости
17:502OpenRouter отдала отдел продаж ИИ-агенту и получила конверсию вдвое выше
17:41Бенчмарк Humanity's Sixth Sense показал: ИИ видит картинку, но не понимает сцену
17:386В Китае продают поддельные GeForce RTX 4090 за $50
17:321Odyssey-3 генерирует физику в реальном времени: стартап выпустил модель мира, которая просчитывает падения и столкновения
17:127Выживут ли микробы на астероиде? Россия задумала необычную космическую миссию
17:025000 мАч и магнитная зарядка в тонком корпусе — $30. Представлен мобильный аккумулятор Sharge Vision Mag
16:4525Министр финансов Силуанов заявил о спросе на электромобиль «Атом» — статистика говорит, что в сентябре на учет поставили 14 штук
16:39Экипаж миссии «Артемида II» увидел пять ударов метеороидов по Луне — NASA опубликовало 800 ГБ данных миссии
16:2819 моделей смартфонов Oppo, OnePlus и Realme получили доступ к ColorOS 17 на Android 17