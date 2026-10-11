Процессор Nvidia Vera запустил 2000 песочниц для ИИ-агентов быстрее, чем AMD Epyc 9575F справился с 1000

Но есть нюансы

Процессоры Nvidia Vera могут быть очень быстрыми в ряде задач. Это подтвердили тесты в средне Daytona, где Vera втрое опередил серверный процессор AMD Epyc, правда, тут есть несколько нюансов.

Начнём с того, что Daytona — это специализированная среда выполнения для обработки кода, сгенерированного ИИ, и рабочих процессов агентов. Команда этого проекта протестировала CPU Nvidia Vera, сравнив его с процессорами Epyc 9755 и Epyc 9575F.

Процессор Nvidia Vera запустил 2000 песочниц для ИИ-агентов быстрее, чем AMD Epyc 9575F справился с 1000
Источник изображения: Nvidia

Как можно видеть, Vera оказался заметно быстрее обоих, опережая при этом младшую модель AMD по количеству ядер, но уступая старшей. Vera смог запустить 1000 песочниц для ИИ-агентов всего за 10,8 с и 2000 песочниц за 27 с. В итоге 2000 песочниц Vera запускает быстрее, чем процессор AMD справляется с 1000.

Фото 1
Источник изображения: Daytona
Фото 1
Источник изображения: Daytona

В других задачах превосходство Vera не такое явно, но всё же оно сохраняется. Впрочем, есть нюансы. Во-первых, AMD уже представила процессоры Epyc нового поколения на архитектуре Zen 6, а тут сравнение с прошлым поколением. Во-вторых, Vera явялется относительно узкоспециализированным CPU для конкретных задач, тогда как Epyc представляют собой классические и максимально универсальные серверные процессоры.

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