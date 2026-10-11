Проблемы с «Яндексом» вышли за пределы России: о сбоях сообщили в Казахстане

Yandex Qazaqstan сообщила о технических сбоях в работе ряда сервисов «Яндекса» в Казахстане. Пользователи могут сталкиваться с перебоями и нестабильной работой ряда продуктов.

Источник изображения: ИИ Gemini

«Сейчас в работе некоторых сервисов "Яндекса" могут возникать технические сложности. Мы знаем о проблеме и уже работаем над ее устранением. Наши специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее восстановить стабильную работу сервисов», — говорится в сообщении компании, цитату приводит TACC.

Сбои возникли на фоне серии атак беспилотников на российские дата-центры «Яндекса». Ранее сообщалось о полной остановке работы ЦОД во Владимире, повреждении инфраструктуры центра обработки данных в Калуге 9 октября и пожаре в дата-центре в Сасове Рязанской области.

Эти инциденты могли повлиять на доступность облачной инфраструктуры и размещенных в ней систем. Однако прямая связь между атаками на российские объекты и сбоями в Казахстане официально не подтверждена. Yandex Qazaqstan не раскрывает причину неисправностей.

Ранее «Яндекс» договорился с облачными провайдерами VK Cloud, Selectel и K2Cloud об ускоренном переносе данных и сервисов клиентов, пострадавших от атак. Компании выделили дополнительные технические команды и упростили процедуры подключения, чтобы сократить время перебоев.