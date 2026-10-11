Представлен блок питания Great Wall на 1050 Вт с кнопкой самодиагностики и 10-летней гарантией

Компания Great Wall представила блок питания King 1050W GaN Full Modular Titanium, доступный для покупки на китайской площадке JD.com.

Устройство мощностью 1050 Вт получило сертификат 80 PLUS Titanium, полностью модульную систему подключения кабелей и гарантию сроком на 10 лет. Габариты корпуса составляют 150 × 150 × 86 мм. Модель соответствует спецификациям ATX 3.1 и PCIe 5.1 и оснащена разъёмом 12V-2x6 для подключения современных видеокарт.

Источник изображения: ithome // Great Wall

Блок питания поддерживает мониторинг через USB и интерфейс PMBus. С помощью программного обеспечения для Windows можно в реальном времени отслеживать напряжение, ток, мощность и температуру, а также регулировать скорость вращения вентилятора. Интерфейс PMBus обеспечивает совместимость с серверными системами. Для кабелей питания используется медный провод с оловянным покрытием, устойчивым к окислению и коррозии.

Источник изображения: ithome // Great Wall

За охлаждение отвечает 140-мм вентилятор с интеллектуальным управлением и функцией остановки при низкой нагрузке. На задней панели предусмотрена кнопка самодиагностики, позволяющая проверить состояние блока без подключения к материнской плате. Световой индикатор отображает результаты проверки: зелёный сигнал означает нормальную работу, постоянный жёлтый указывает на неисправность, а мигающий жёлтый предупреждает об ошибке.

Источник изображения: ithome // Great Wall

Цена новинки составляет 1800 юаней.