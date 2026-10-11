Новинка поддерживает полноцветную печать CMYK, работу с гибкими материалами TPU и автоматизированное переключение сопел за пять секунд

Представлен 3D-принтер Creality K3, который экономит до 80% времени печати благодаря четырём соплам ⁠ 6

Компания Creality открыла предварительные заказы на 3D-принтер K3, рассчитанный на многоцветную печать, использование разных материалов и изготовление цельных изделий.

Устройство оснащено четырьмя независимыми каналами подачи материала и четырьмя соплами. По заявлению производителя, такая конструкция позволяет сократить время печати на 80%, а расход материалов — примерно на 85% по сравнению с традиционными моделями, использующими одно сопло.

Источник изображения: ithome // Creality

Принтер поддерживает сопла диаметром 0,2, 0,4, 0,6 и 0,8 мм, в том числе для совместной печати с разной толщиной линий. Отдельное внимание уделено гибким материалам TPU: предусмотрена возможность комбинировать пластики с различной твёрдостью. Также реализована полноцветная печать CMYK, при которой смешение цветов достигается за счёт светопропускания материалов.

В основе K3 лежит высокопрочная алюминиевая рама с механическим соединением штифтового типа и трёхсторонним позиционированием по осям XYZ. Принтер выдержал более 600 000 высокоскоростных циклов переключения сопел, сохранив повторяемость позиционирования в пределах 25 мкм. За точность работы отвечают 37 высокоточных датчиков, 12 из которых контролируют процесс смены сопел. Открытая архитектура устройства и наличие root-доступа позволяют пользователям модифицировать аппаратную и программную части.