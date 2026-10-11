Ракета Falcon 9 стартовала с базы Ванденберг в Калифорнии 10 октября 2026 года

После нескольких переносов SpaceX запустила ракету с новыми спутниками связи

Компания SpaceX успешно запустила 21 спутник связи для Агентства космического развития США (SDA). Миссия T1TL-A состоялась 10 октября с площадки SLC-4E базы Ванденберг в Калифорнии. Для выведения аппаратов использовалась ракета Falcon 9.

Спутники сформируют четвёртую орбитальную плоскость транспортного слоя первого поколения группировки Tranche 1 в рамках архитектуры Proliferated Warfighter Space Architecture. Система строится на основе большого количества аппаратов на низкой околоземной орбите, объединённых в единую сеть.

Спутники должны обмениваться информацией через межспутниковые каналы связи, формируя распределённую сеть, способную оперативно передавать данные между различными участками орбитальной системы и наземными пользователями.

Ранее запуск миссии неоднократно откладывался.