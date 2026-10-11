Пользователь с помощью нейросети Claude нашёл причину синих экранов Windows

Пользователь Reddit рассказал о том, как нейросеть Claude помогла ему найти причину «синих экранов смерти» Windows и бесплатно заменить неисправную оперативную память G.Skill по гарантии. Владельцу пятилетнего компьютера удалось избежать покупки нового комплекта ОЗУ: он оплатил только доставку и таможенные сборы.

Система регулярно выдавала BSOD с кодами 0x0A, 0x1E, 0x3B и 0x1A. Эти ошибки могут возникать по разным причинам, в том числе из-за неисправной памяти и проблем с драйверами. Claude помог пользователю провести диагностику и установить, что проблема связана именно с ОЗУ.

Покупать новые модули владелец ПК не хотел из-за высоких цен на память. Тогда нейросеть помогла разобраться с процедурой гарантийного возврата RMA. Выяснилось, что на комплект G.Skill распространяется пожизненная гарантия. Пользователь обратился к производителю и получил два новых модуля бесплатно. Подробности диагностики и переписки с компанией он не раскрыл.

В комментариях другой пользователь Reddit поделился похожей историей. В его случае Claude помог найти другую причину «синих экранов смерти»— банковскую программу защиты. После ее удаления сбои прекратились.