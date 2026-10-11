Новинка получила лазерный источник света QuaLas 42, яркость 3600 CVIA, оптический зум без потери качества и поддержку экосистемы Xiaomi Mijia.

Первый в мире 4K-проектор с частотой 120 Гц дешевле 1200 долларов. Представлен JMGO N5S Turbo

Компания JMGO представила проектор N5S Turbo, который позиционируется как первая в отрасли 4K-модель с частотой обновления 120 Гц в ценовом сегменте до 1200 долларов.

Производитель использовал архитектуру с высокой частотой обновления, ранее применявшуюся во флагманских устройствах стоимостью более 1500 долларов.

JMGO N5S Turbo оснащён новым лазерным источником света QuaLas 42. Заявлены яркость 3600 CVIA и собственная контрастность 5000:1. Проектор поддерживает переменную частоту обновления VRR, а также оптический зум с диапазоном 0,98–1,4:1 без потери качества изображения.

Ещё одной особенностью стала интеграция с экосистемой Xiaomi Mijia, позволяющая встроить устройство в систему умного дома.

Продажи должны начаться 12 октября.