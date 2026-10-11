Minisforum S5 получил пассивное охлаждение, процессор Intel Core 3 304 и два порта USB-C со скоростью передачи данных до 40 Гбит/с.

Первый безвентиляторный NAS производителя с ИИ, сетью 10GbE и пятью слотами M.2. Представлен Minisforum S5

Компания Minisforum объявила о скором выходе S5 — своего первого полностью NAS-сервера с поддержкой ИИ и без вентиляторов. Новинка поступит в продажу в Китае через официальные каналы в середине или во второй половине октября 2026 года.

Устройство построено на процессоре Intel Core 3 304 и оснащено пятью слотами для твердотельных накопителей M.2 2280 с интерфейсом PCIe 4.0. Система охлаждения полностью пассивная: тепло отводится через алюминиевый корпус с рёбрами радиатора. Масса устройства составляет 1,8 кг.

Для подключения к сети предусмотрены адаптер Wi-Fi 7, порт Ethernet 10GbE RJ-45 и дополнительный разъём 2.5GbE RJ-45. Также имеются два порта USB-C с пропускной способностью до 40 Гбит/с каждый. Производитель делает ставку на компактность, бесшумную работу и возможности масштабирования платформы Wildcat Lake.

Цена NAS-сервера пока не объявлена.