Первый Android-смартфон с широким экраном 16:9 — и всего за 150 долларов — анонсировала Coolpad ⁠ 3

Компания Coolpad анонсировала новый смартфон с широкоформатным экраном, оценив его в 999 юаней или 150 долларов. Информация появилась в аккаунте Coolpad Mobile Flagship Store в китайской социальной сети Xiaohongshu.

Производитель пока не раскрыл полные технические характеристики устройства, но подтвердил скорое появление новинки на рынке. Если заявленные планы реализуются, аппарат может стать одним из первых Android-смартфонов подобного формата в доступном ценовом сегменте.

По опубликованным изображениям, устройство оснащено плоским дисплеем диагональю 6,3 дюйма. При этом рамка вокруг экрана неодинакова: нижняя заметно толще остальных. Это может указывать на использование ЖК-панели вместо OLED, хотя официального подтверждения пока нет.

Для сравнения, представленный в сентябре Huawei Pura X View, который работает на HarmonyOS 7, получил 6,39-дюймовый OLED-экран с разрешением 2232 × 1320 пикселей и соотношением сторон 16:9,5. Его цена начинается от 5999 юаней.

Ранее инсайдер Digital Chat Station сообщал, что разработкой широкоформатных Android-смартфонов занимаются несколько производителей, а выход первых моделей ожидался в конце 2027-го или первой половине 2028 года. Среди потенциальных первопроходцев назывались Oppo и Honor.