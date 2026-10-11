OpenRouter отдала отдел продаж ИИ-агенту и получила конверсию вдвое выше

Rasp обрабатывает входящие заявки, пишет брифинги и заполняет CRM за $30 в день, экономя команде из пяти человек 600 часов в месяц и сжимая цикл сделок на 34%

Платформа OpenRouter внедрила собственного ИИ-агента Rasp в работу коммерческого отдела из пяти человек. Агент, построенный на движке Ori, взял на себя квалификацию входящего потока, первые касания с клиентами, брифинги, выжимки из расшифровок звонков и синхронизацию с CRM. Команда, которую глава направления Майкл Хаймовиц описывает как «тонувшую в административной работе», теперь экономит около 600 часов в месяц.

Rasp не заменяет менеджеров по продажам — он «расчищает им дорогу». Время на обработку одного демо-звонка сжалось со 103 до 44 минут за счёт автоматического исследования компании перед встречей, черновиков заметок и обновления CRM. Каждый менеджер получил возможность проводить на 2 звонка в день больше при том же уровне подготовки. 93% первых писем клиентам Rasp отправляет самостоятельно, пользователь получает ответ менее чем через минуту после обращения. Оставшиеся 7% — сложные пограничные случаи, которые агент подсвечивает команде.

Источник изображения: сгенерировано Muse

Результаты за несколько месяцев — ускорение цикла закрытия сделок на 34%, рост конверсии в закрытые продажи в 2,6 раза и 57% текущего пайплайна, приходящегося на мощности, которых у команды раньше просто не было. OpenRouter подчёркивает, что на цифры повлияли и ценовые изменения, и рынок, но корреляция слишком заметна, чтобы её игнорировать.

Финансовая сторона не менее интересна. Предыдущие версии агента — Ace и Dove — стоили около $800 в день. Rasp выполняет тот же объём работы примерно за $30, из которых $18 уходит на инференс модели GLM 5.2. Добиться такого снижения удалось слою маршрутизации Ori, который автоматически подбирает более дешёвую модель под рутинную подзадачу без потери качества. Дальнейший перевод типовых операций на ещё более дешёвые модели может уронить стоимость инференса до 50 центов в день.

Принципиальна архитектура: Rasp рекомендует, составляет черновики, помечает и маршрутизирует, но не принимает финальное решение об отправке, классификации сделки или комплаенс-вопросе без человека.