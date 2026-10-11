Nvidia не хотела, чтобы видеокарта EVGA RTX 3090 Ti Kingpin имела два разъёма питания. Об это рассказал сам оверклокер Kingpin

Известный оверклокер Винс «K|NGP|N» Лусидо (Vince Lucido), вернувшийся к работе теперь уже совместно с Asus, рассказал, как в своё время Nvidia пыталась вмешаться в его работу над последней картой EVGA Kingpin.

Речь о модели EVGA RTX 3090 Ti FTW3 Kingpin, которая вышла весной 2022 года. Как и прочие карты Kingpin, она была ориентирована в первую очередь на энтузиастов и оверклокеров. И, кроме прочего, предлагала два разъёма питания 12VHPWR, тогда как обычные RTX 3090 Ti обходились одним.

Лусидо говорит, что Nvidia пыталась заставить EVGA использовать лишь один разъём питания. Причины таких действий Nvidia оверклокер не назвал, да и не факт, что он их знает. Но вмешательство Nvidia повлияло на процесс разработки карты.

И ещё, должен сказать, что мне не понравилось, как мы с Nvidia спорили по поводу 3090 Ti с новым разъёмом питания. Прямо перед запуском 3090 Ti KP Nvidia пыталась заставить нас использовать один разъём питания на карте, и это сильно нарушило сроки производства моей карты, в итоге её возможности оказались серьёзно ограничены. Я просто считаю, что если вы тратите более 5000 долларов на видеокарту, вы должны иметь возможность делать с ней всё, что хотите

По каким причинам вообще Nvidia не хотела выхода карты с двумя разъёмами, неизвестно. Напомним, RTX 3090 Ti под нагрузкой может потреблять свыше 500 Вт, как и RTX 5090. Но при этом RTX 3090 Ti имела трёхканальное распределение питания после разъёма 12VHPWR, благодаря чему с этой картой никогда никаких проблем не было. А вот в линейке RTX 40 производители перешли на двухканальное, и топовые карты начали достаточно массово выходить из строя. Собственно, это продолжается до сих пор.