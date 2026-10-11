Новый iPad mini получит экран OLED и прочие улучшения, но цена может прыгнуть сразу до 800 долларов

Новый iPad mini с OLED-экраном, как ожидается, представят в конце октября вместе с новыми MacBook Pro. Согласно данным журналиста Bloomberg и инсайдера Марка Гурмана, новая модель получит множество улучшений, но при этом станет заметно дороже.

Актуальное поколение iPad mini, вышедшее два года назад, недавно подорожало с 500 до 600 долларов. Тогда Apple подняла цены почти на всю свою продукцию.

К сожалению, судя по всему, это не предел, и Гурман говорит, что новая модель будет существенно дороже. Он предполагает цену около 800 долларов, но это именно предположение. Главное, что удорожание будет ощутимым.

Взамен же пользователи получат OLED-экран, SoC A20 Pro, новые динамики и перемещённую камеру для FaceTime.

Впрочем, какими бы ни были улучшения, фактически новый iPad mini в случае цены в 800 долларов будет дороже предшественника сразу более чем в полтора раза, если считать от стартовой цены текущего поколения.