Новый Honor Win Pad получит экран 8,4 дюйма 240 Гц и Snapdragon 8 Elite Gen 5

Он получит мощную систему охлаждения с вентилятором

Инсайдер, известный под ником Experience More, опубликовал живое фото и характеристики компактного планшета Win Pad. Официальная премьера новинки ожидается уже в октябре.

Согласно данным информатора, планшет получит экран OLED с диагональю 8,4 дюйма с кадровой частотой 240 Гц. В основу аппаратной платформы ляжет SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5, а система охлаждения SoC будет включать активный элемент — вентилятор. По предварительным данным, планшет будет выпускаться в чёрном и серебристом цветах.

Вместе с Win Pad ожидается премьера смартфонов линейки Win 2 — вчера в Сети опубликовали фото устройства.

Инсайдер Experience More точно сообщил дату анонса Snapdragon 8 Gen 5, а также назвал первые смартфоны на его основе.