Никогда ещё продажи Xbox не были такими низкими. Рынок консолей переживает кризис из-за высоких цен

У PlayStation всё тоже несладко

Рынок игровых консолей плохо переживает текущий кризис памяти из-за возросших цен. В случае с Xbox всё совсем плохо, так как продажи упали до рекордно низких значений.

Согласно данным аналитиков Circana, продажи консолей Xbox в количественном выражении в августе рухнули на 33% относительно результатов в прошлом году. В итоге в США продажи Xbox поставили антирекорд. Никогда за всю 25-летнюю историю бренда они не были настолько низкими.

Продажи PlayStation тоже сильно просели: на 25%. Разделения на PS5 и PS5 Pro не уточняется. Насколько это близко к историческому минимум продаж, тоже неизвестно.

Никогда ещё продажи Xbox не были такими низкими. Рынок консолей переживает кризис из-за высоких цен
Источник изображения: Xbox

Проблема в целом одна — цены. За два года Microsoft уже трижды повышала цены на свои консоли, и в итоге теперь даже за Xbox Series S просят 500 либо 600 долларов, а ведь эта приставка уже не очень хорошо справляется с некоторыми современными играми. Series X теперь стоит 750 либо 800 долларов.

PlayStation 5 подорожание тоже не обошло. PS5 стоит 600 либо 650 долларов, а за PS5 Pro официально просят 900 долларов, хотя, как мы знаем, спрос перед запуском GTA VI взлетел настолько, что приставок зачастую в продаже просто нет, а перекупщики просят намного больше 1000 долларов.

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