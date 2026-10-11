«Научи сестрёнку водить». Игра с ИИ в основе из-за роста популярности заставила разработчиков брать кредит на оплату токенов

Активное использование ИИ в игре может аукнуться незапланированными расходами. Так случилось у разработчиков из студии Easy Fox, которые недавно выпустили демо своей игры Teach My Little Sister How To Drive («Научи сестрёнку водить»). Демо оказалось популярнее, чем ожидали авторы, и это доставило разработчикам проблем.

Игра опирается на ИИ, причём ИИ тут лежит в самой основе игры. Суть игры простая и кроется в названии. Нужно учить младшую сестру водить машину, но при этом можно использовать лишь свой голос. Сами авторы называют свою игру хаотичным симулятором, в котором геймерам предстоит учить свою младшую сестру водить машину по смертельно опасным дорогам.

Запертый на пассажирском сиденье, вы можете делать только одно — голосом подсказывать сестре, как правильно вести машину

Для обработки голосовых команд как раз используется ИИ. Создатели задействовали Google Gemini для распознавания голосовых команд и генерации ответов, а ChatGPT служит резервной системой. Однако самим разработчикам приходится платить за токены. И в последнее время демо обрело повышенную популярность — количество игроков резко подскочило в 20 раз. В итоге разработчики заявили, что им пришлось взять кредит, чтобы оплачивать токены, и уходит на это около 1000 долларов в сутки.

Создателям даже пришлось временно вернуться к менее мощной модели ChatGPT Realtime Mini 2.1, что вызвало некоторые проблемы у игроков, такие как задержки ответов и неправильные действия.

В будущем авторы планируют также внедрить локальные модели ИИ для игроков с мощными ПК, чтобы им не приходилось полагаться на внешние сервисы, которые могут столкнуться с ограничениями. Что касается расходов, авторы говорят, что вложат плату за ИИ в цену игры, так что самим геймерам беспокоиться об этом не стоит.