NASA отправит геофизический десант на Луну: роботы проверят, можно ли разместить базу внутри лавовой трубки

Планетологический институт (Planetary Science Institute, PSI) возглавит миссию GIMLI (Geophysical Instruments for Marius Lunar pit Investigation), которую NASA выбрало для прямой разведки одного из самых интригующих объектов на Луне — провала Мариус-Хиллз (Marius Hills Pit). Это отверстие в регионе Океана Бурь (Oceanus Procellarum) на видимой стороне Луны, которое орбитальные снимки давно идентифицировали как возможный вход в лавовую трубку. Если подземная полость действительно существует и стабильна, то она может стать естественным укрытием для будущей обитаемой базы, защищённым от радиации, микрометеоритов и перепадов температуры.

Для проверки этой гипотезы GIMLI получит сразу 3 независимых геофизических инструмента. Георадар просветит подповерхностные слои, гравиметр уловит малейшие изменения плотности грунта над пустотой, а сейсмодатчики зарегистрируют упругие волны. Руководитель миссии Тан Путциг из PSI особенно отмечает возвращение активной сейсморазведки в планетологию: после экспериментов астронавтов «Аполлона» метод не применялся на Луне целенаправленно.

Источник изображения: NASA / JPL-Caltech

Космический аппарат доставят на поверхность по программе коммерческой доставки грузов CLPS. Созданием оборудования и инструментов займётся Honeybee Robotics, а норвежское космическое агентство выступает международным партнёром проекта. Финансирование идёт через программу PRISM (Payloads and Research Investigations on the Surface of the Moon). Директор PSI Аманда Хендрикс назвала GIMLI «ровно тем типом амбициозной планетарной науки, ради которой создавался институт: вопрос, десятилетиями изучавшийся с орбиты, теперь получит прямой инструментальный ответ».

Даже если протяжённой пещеры найти не удастся, набор данных закроет несколько фундаментальных вопросов. Камеры на борту снимут слои реголита и лавовых потоков на стенках провала, недоступные ни орбитальным аппаратам, ни марсоходам. Анализ подповерхностных структур позволит восстановить историю вулканизма в одном из самых разнообразных в геологическом смысле регионов Луны. И, как поясняет заместитель научного руководителя миссии Гарет Морган, «обнаружение полноценной лавовой трубки означало бы, что те же базальтовые процессы, которые формируют такие полости на Земле, работали и на Луне — а значит, знания о пещерах Земли можно напрямую применить к лунной истории».