Министр финансов Силуанов заявил о спросе на электромобиль «Атом» — статистика говорит, что в сентябре на учет поставили 14 штук ⁠ 10

Министр финансов России Антон Силуанов заявил в Госдуме, что отечественный электромобиль «Атом» пользуется спросом. «В 2025 году выделили ресурсы для российского электромобиля "Атом". Кстати говоря, уже в этом году этот автомобиль поступил в продажу и пользуется спросом», — сказал Силуанов.

Источник изображения: ТАСС // Владимир Гердо

Неизвестно, на какую статистику опирался министр, говоря о спросе, но вот статистика от главы «Автостата» Сергея Целикова: в сентябре на учет поставили 14 экземпляров, а за всё время на российский учет поставили 54 «Атома». Причем три четверти из них зарегистрировано на юрлиц. Иными словами, продажи штучные.

Гендиректор «Камы» Игорь Поваразднюк ранее рассказал о планах выпустить в 2026–2027 годах до 10 тыс. электромобилей «Атом». На предприятии «Москвич» также рассчитывали выйти на темп сборки до 20 машин за смену.

Рекомендованная розничная цена «Атома» начинается от 3,98 млн рублей. Покупатели могли бы рассчитывать на скидку до 925 тыс. рублей по госпрограмме, но доступные по этой программе лимиты уже закончились.

Для сравнения, электрический кроссовер «Яндекса» Umo 5, продажи которого недавно стартовали по цене от 3,51 млн рублей, разошёлся в сентябре в количестве 799 автомобилей. Разница в результатах показывает, насколько сильно отличаются масштабы продаж двух моделей.