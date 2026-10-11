Microsoft ответила Apple магнитным USB-C: порт сам защёлкивает кабель и остаётся обычной зарядкой

Microsoft представила собственную версию магнитного крепления зарядного кабеля к ноутбуку, ответив на давнюю технологию MagSafe от Apple.

Новый Surface Laptop Ultra оснащён разъёмом USB-C со встроенным магнитным механизмом, который компания называет Magnetic Connect: при поднесении коннектора тот сам втягивается в порт и фиксируется с характерным щелчком.

Источник изображения: Microsoft

Главное отличие от решения Apple — полная совместимость с обычным USB-C. Если под рукой нет магнитного кабеля, порт работает как стандартный USB-C и принимает любой зарядный провод, периферию или док-станцию. MagSafe использует проприетарный разъём, который не подходит ни к чему, кроме зарядки ноутбука. Сторонние магнитные адаптеры для USB-C существуют давно, но они всегда внешние, Microsoft же заявляет первый именно встроенный в корпус магнитный USB-C.

Surface Laptop Ultra стартует с отметки $2599 долларов, что ставит его в один ряд с топовыми конфигурациями MacBook Pro.