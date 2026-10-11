Теперь заявки на кредиты принимаются от клиентов в возрасте с 18 лет

Lada Granta за 780 тыс. рублей, Lada Vesta — за 1,478 млн: АвтоВАЗ объявил октябрьские скидки на свои машины ⁠ 1

АвтоВАЗ объявил об октябрьских специальных предложениях на автомобили Lada 2026 года выпуска. С учетом максимальных скидок стоимость Granta составляет 780 тыс. рублей, Niva Travel — 1,319 млн рублей, Largus — 1,417 млн рублей, Vesta — 1,478 млн рублей, Aura — 1,945 млн рублей. Размер дисконта зависит от модели и условий покупки: в частности, скидки предусмотрены при оформлении кредита и использовании трейд-ин.

Наиболее заметные скидки действуют на несколько моделей. При покупке Lada Largus с использованием трейд-ин скидка составляет 170 тыс. рублей. На Niva Travel с новым двигателем объемом 1,8 л предусмотрена скидка 100 тыс. рублей, на Niva Legend с мотором 1,7 л — 120 тыс. рублей.

Lada Vesta в октябре можно приобрести со скидкой 80 тыс. рублей — от 1,478 млн рублей. Для лифтбэка Granta заявлен дисконт 70 тыс. рублей, а минимальная цена составляет 780 тыс. рублей. Предложение распространяется и на версию Active Cross. Для универсала Vesta SW Cross действует отдельная акция «Шины в подарок».

Кроме того, с октября «Авто Финанс Банк» начал принимать заявки на автокредиты от клиентов в возрасте от 18 лет. Решение о выдаче кредита принимается индивидуально по каждой заявке.