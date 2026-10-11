Кожаный салон, хрусталь и 530 л.с.: в Россию везут Maextro V800 — это конкурент Toyota Alphard и Mercedes-Benz V-Class

Машины появятся в России в начале 2027 года

Люксовые гибридные минивэны Maextro V800 планируют привезти в Россию в январе-феврале 2027 года. Об этом Autonews.ru сообщил директор департамента закупок новых автомобилей дилерской сети «Авилон» Сергей Костянецкий. По его словам, машины уже заказаны, однако цены для российского рынка пока не определены.

Кожаный салон, хрусталь и 530 л.с.: в Россию везут Maextro V800 — это конкурент Toyota Alphard и Mercedes-Benz V-Class
Источник изображения: Maextro через Autonews

Maextro V800 разработан китайской компанией JAC совместно с Huawei и выпускается на заводе в Хэфэе. По габаритам минивэн превосходит Toyota Alphard и Mercedes-Benz V-Class. Внешне он напоминает люксовый седан Maextro S800. Среди особенностей дизайна — задние фонари с тысячами миниатюрных светодиодов, способные отображать детализированные изображения.

Семиместный салон получил отделку из дорогой кожи и декоративные элементы из хрусталя. В оснащение входят панорамная стеклянная крыша со сдвижной шторкой и атмосферная подсветка с эффектом «звездного неба», напоминающая решения, применяемые в автомобилях Rolls-Royce.

Силовая установка Maextro V800 гибридная. Бензиновый двигатель объемом 1,5 л используется исключительно для выработки электроэнергии и подзарядки тяговой батареи, а колеса вращают два электромотора суммарной мощностью 530 л. с. На чистом электричестве минивэн может проехать до 275 км, максимальный запас хода превышает 1200 км.

В Китае продажи Maextro V800 начались летом 2026 года. На домашнем рынке модель стоит от 766 тыс. до 1,016 млн юаней — 9,75–13 млн рублей.

В Китае Maextro V800 угодил в скандал с ломающимися педалями тормоза, но в Россию приедут уже модернизированные машины с доработанными педалями.

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