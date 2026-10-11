Китайская космическая гонка набирает обороты: неизвестный никому стартап SPAXUS готовит свою ракету и даже космоплан

В Китае появился новый частный космический стартап SPAXUS, который планирует разработать ракету-носитель TQ-1, её модификацию TQ-1M с космопланом и более крупную ракетную платформу диаметром 7 метров. Компания пока не раскрыла сроки реализации проектов и даты первых запусков.

Основным проектом SPAXUS называет ракету TQ-1 диаметром 4 метра. Для неё рассматриваются метановые двигатели тягой 160 тонн каждый, работающие по схеме ступенчатого сгорания. В качестве топлива планируется использовать жидкий метан и жидкий кислород. Такая комбинация применяется в современных ракетных разработках и рассматривается как один из вариантов для многоразовых космических систем.

Вторая концепция, TQ-1M, предусматривает использование космоплана, однако подробности его конструкции, способа запуска и возвращения пока не опубликованы. Технические характеристики семиметровой ракетной платформы, её грузоподъёмность и назначение пока не раскрыты.