Китай уже проектирует гигантскую ракету для Луны и Марса — очень похожую на Starship: 100 тонн полезной нагрузки и 33 двигателя ⁠ 2

Китайская частная космическая компания iSpace начала предварительную разработку сверхтяжелой ракеты Hyperbola-9 (SQX-9). Носитель предназначен для будущих пилотируемых полетов на Луну, исследования Марса и других миссий в дальнем космосе. О проекте компания сообщила 11 октября 2026 года в видеоролике к своему десятилетию.

Согласно ранее опубликованным проектным характеристикам, Hyperbola-9 сможет выводить до 100 тонн полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту и до 50 тонн на траекторию полета к Луне. Диаметр ракеты составит около 11 метров, а стартовая тяга достигнет 7000 тонн-сил.

Первую ступень планируется оснастить 33 жидкостными двигателями тягой около 300 тонн-сил каждый. Они будут работать на жидком кислороде и метане. На второй ступени предусмотрены четыре двигателя, включая два вакуумных. Такая конфигурация должна обеспечить выполнение орбитальных маневров и доставку тяжелых грузов.

Одной из главных особенностей Hyperbola-9 станет многоразовая конструкция. Первую ступень предполагается возвращать на Землю вертикальной посадкой, а для второй разрабатывается схема с аэродинамическим торможением в атмосфере и последующим приземлением.

Параллельно iSpace продолжает разработку ракеты Hyperbola-3, предназначенной для коммерческих запусков. По данным компании, полноразмерные элементы носителя уже изготовлены, специалисты проводят испытания. Первый орбитальный полет и попытка возвращения ступени на морскую платформу были запланированы на 2026 год.