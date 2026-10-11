Китай показал «робота-агронома»: машина сама находит лучшие колосья пшеницы, метит их краской и выдаёт цифровой паспорт

Автономного робота обучили на опыте экспертов-селекционеров, загрузив в модель тысячи ручных оценок гибридных растений

Китай представил прототип автономного робота для селекции пшеницы. Робот не просто сканирует посевы, а принимает самостоятельные решения о том, какое растение достойно дальнейшего отбора. Публичный дебют состоялся на семинаре по селекции пшеницы, о чём сообщило государственное издание China Science Daily.

Разработка вписана в правительственный курс на укрепление продовольственной безопасности через ускоренное внедрение искусственного интеллекта в аграрный сектор.

Традиционный труд селекционера — ручной и субъективный. Специалист годами нарабатывает опыт, чтобы в поле на глаз выделить из десятков тысяч гибридных потомков растения с выдающимися признаками. Для робота исследовательская группа высадила 2 000 образцов пшеницы в разных средах, сфотографировала каждое растение и пригласила экспертов-селекционеров оценить снимки. Полученные оценки перевели в машиночитаемый формат и загрузили в модель — так сформировался слой «опыта», имитирующий интуицию живого специалиста.

Китай показал «робота-агронома»: машина сама находит лучшие колосья пшеницы, метит их краской и выдаёт цифровой паспорт
Источник изображения: Dazhong Daily

В полевых испытаниях машина габаритами более двух метров в длину, ширину и высоту самостоятельно останавливалась перед выбранным растением и выдвигала манипулятор, охватывающий отдельный колос. Восемь микрокамер снимали его с разных ракурсов, и через несколько секунд система выдавала полный набор количественных данных: число зёрен, длину колоса и другие параметры. Но главное — перед этим этапом робот уже провёл первичный отбор и пометил перспективные растения краской, чтобы человек мог проверить именно их.

Со-руководитель проекта Ван Хунвэй (Wang Hongwei) из государственной лаборатории селекции пшеницы Шаньдунского сельскохозяйственного университета назвал определяющей чертой робота интеграцию «огромного массива опыта селекционеров» в обучающую модель. По сути, алгоритм имитирует не ботаническую классификацию, а профессиональное суждение: он принимает решение, какое растение стоит сохранить для следующего цикла скрещивания.

Исследовательская группа уже заключила предварительное соглашение с компанией Shandong Jizhi Biotech, специализирующейся на генных технологиях и интеллектуальной селекции, о разработке коммерческой версии робота. Ранее в этом году Госсовет КНР опубликовал пятилетний план технологического перевооружения сельского хозяйства, пообещав значительно усилить научные разработки в отрасли и расширить применение ИИ для селекции, выявления вредителей и прогнозирования урожая.

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