Как выгорает QD-OLED монитор за 30 месяцев нещадящей нагрузки по 8-12 часов в день. Автор Monitors Unboxed опубликовал новый отчёт

Один из авторов каналов Monitors Unboxed и Hardware Unboxed опубликовал очередное видео с отчётом о состоянии своего OLED-монитора. Он это делает каждые полгода, и теперь монитору стукнуло уже 30 месяцев.

У автора MSI MPG 321URX на основе панели QD-OLED третьего поколения. Автор намерено не щадит монитор, используя его для работы в одних и тех же приложениях по 8-12 часов в день. То есть это в целом не самая подходящая нагрузка для подобных мониторов.

За прошедшие полгода никаких катастрофических изменений не случилось. Как и ранее, самый явный артефакт выгорания представляет собой вертикальную полосу посередине экрана, так как автор часто использует два окна приложений рядом друг с другом. Автор говорит, что линию уже видно в ряде сценариев на однородном фоне в обычной жизни. При этом темпы, с которыми эта линия становится более заметной, особо не изменились. С каждым полугодием ситуация просто становится немного хуже.

По итогу спустя 30 месяцев никаких ярковыраженных эффектов выгорания, несмотря на режим работы, нет. Имеющиеся артефакты постепенно становятся более видимыми, но пока, по словам владельца, не мешают пользоваться монитором. Он отмечает, что для людей, которые будут избегать статических режимов отображения, использовать однородные фоны и задействовать монитор в более смешанном режиме (работа, фильмы, игры), процесс выгорания к такому же сроку эксплуатации должен быть заметно менее выраженым.