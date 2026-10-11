Как выгорает QD-OLED монитор за 30 месяцев нещадящей нагрузки по 8-12 часов в день. Автор Monitors Unboxed опубликовал новый отчёт

Ухудшение линейное и не особо быстрое

Один из авторов каналов Monitors Unboxed и Hardware Unboxed опубликовал очередное видео с отчётом о состоянии своего OLED-монитора. Он это делает каждые полгода, и теперь монитору стукнуло уже 30 месяцев.

У автора MSI MPG 321URX на основе панели QD-OLED третьего поколения. Автор намерено не щадит монитор, используя его для работы в одних и тех же приложениях по 8-12 часов в день. То есть это в целом не самая подходящая нагрузка для подобных мониторов.

Как выгорает QD-OLED монитор за 30 месяцев нещадящей нагрузки по 8-12 часов в день. Автор Monitors Unboxed опубликовал новый отчёт
Источник изображения: Скриншот видео

За прошедшие полгода никаких катастрофических изменений не случилось. Как и ранее, самый явный артефакт выгорания представляет собой вертикальную полосу посередине экрана, так как автор часто использует два окна приложений рядом друг с другом. Автор говорит, что линию уже видно в ряде сценариев на однородном фоне в обычной жизни. При этом темпы, с которыми эта линия становится более заметной, особо не изменились. С каждым полугодием ситуация просто становится немного хуже.

Deliberately Burning In My QD-OLED Monitor - 30 Month Update

По итогу спустя 30 месяцев никаких ярковыраженных эффектов выгорания, несмотря на режим работы, нет. Имеющиеся артефакты постепенно становятся более видимыми, но пока, по словам владельца, не мешают пользоваться монитором. Он отмечает, что для людей, которые будут избегать статических режимов отображения, использовать однородные фоны и задействовать монитор в более смешанном режиме (работа, фильмы, игры), процесс выгорания к такому же сроку эксплуатации должен быть заметно менее выраженым.

Мониторы
Источники:YouTube

Не пропускайте наши новостиДобавьте сайт в предпочитаемые источники, чтобы видеть нас чащеДобавить в Google

Предыдущая публикация: Смартфоны Samsung Galaxy S27 могут оказаться на 200-300 долларов дороже моделей линейки Galaxy S26Следующая публикация: Большой астероид пролетит в 32 тыс. километров от Земли — Россия хочет отправить к нему собственный зонд
Главное
Все новости
16 минут назад1Большой астероид пролетит в 32 тыс. километров от Земли — Россия хочет отправить к нему собственный зонд
33 минуты назадСмартфоны Samsung Galaxy S27 могут оказаться на 200-300 долларов дороже моделей линейки Galaxy S26
40 минут назадNvidia не хотела, чтобы видеокарта EVGA RTX 3090 Ti Kingpin имела два разъёма питания. Об это рассказал сам оверклокер Kingpin
13:472Илон Маск строит крупнейшую фабрику по производству чипов, но не знает, как их выпускать. Миллиардер также признался, что пережил «ИИ-психоз»
13:275США испытали систему доставки из космоса за 90 минут — в качестве груза использовали бутылку виски
13:112Хакеры Cyberleek пообещали слить полную версию GTA VI
13:075Ноутбуки могут стать роскошью: уже сейчас 68% стоимости ноутбука съедают всего три компонента — CPU, ОЗУ и SSD
13:002iGPU Radeon 8065S в новом процессоре Ryzen AI Max+ PRO 495 порой почти догоняет GeForce RTX 5060
12:52Даже держатели видеокарт теперь с экранами: Thermalright выпустила кронштейн со встроенным 4,58-дюймовым дисплеем
iQOO 16 — самый выгодный флагман по версии AnTuTu. Honor Magic 9 и Xiaomi 18 Pro вошли в топ-512:384iQOO 16 — самый выгодный флагман по версии AnTuTu. Honor Magic 9 и Xiaomi 18 Pro вошли в топ-5 А в топ-10 присутствует и базовый Samsung Galaxy S26
12:20427-дюймовый монитор с разрешением 4К — всего $170. Redmi A27U 2027 вышел в продажу
12:022Выключатели больше не нужны? На платформе Xiaomi Youpin появились умные светильники с радаром и интеграцией в умный дом — всего за $16
11:452Пользователь с помощью нейросети Claude нашёл причину синих экранов Windows
11:222Чистый экран без вырезов и c рамкой меньше 1 мм, микропомпа для СЖО, самый качественный звук в истории Red Magic: новые подробности о Red Magic 12 Pro+
9000 мАч, 200 Мп, камера Sony с оптическим зумом, 185 Гц и IP69K: все характеристики OnePlus 16 раскрыты за день до премьеры10:5059000 мАч, 200 Мп, камера Sony с оптическим зумом, 185 Гц и IP69K: все характеристики OnePlus 16 раскрыты за день до премьеры Главный сенсор основной камеры — с датчиком Samsung HPE
10:3312Проблемы с «Яндексом» вышли за пределы России: о сбоях сообщили в Казахстане
10:2214K, два объектива, ночная цветная съемка и искусственный интеллект: Xiaomi представила продвинутую камеру Smart Camera 5 Pro за $75
Китай уже проектирует гигантскую ракету для Луны и Марса — очень похожую на Starship: 100 тонн полезной нагрузки и 33 двигателя10:138Китай уже проектирует гигантскую ракету для Луны и Марса — очень похожую на Starship: 100 тонн полезной нагрузки и 33 двигателя Hyperbola-9 станет крупнейшей ракетой Китая
Tesla впервые раскрыла масштаб парка Cybercab: за месяц он вырос в 8 раз08:353Tesla впервые раскрыла масштаб парка Cybercab: за месяц он вырос в 8 раз Компания впервые публично подтвердила количество Cybercab, выполняющих платные перевозки
08:315Теперь не SpaceXAI, а SpaceX Super Intelligence. Разработчиков Grok переименовали
Впервые Starship будут ловить башней Mechazilla. Маск назвал сроки Flight 1508:182Впервые Starship будут ловить башней Mechazilla. Маск назвал сроки Flight 15 Глава SpaceX рассчитывает провести 15-й испытательный полёт Starship в течение четырёх-шести недель.
08:101Starship покрылся инеем: SpaceX готовит корабль к Flight 15
07:561«Кругосветка Starship» завершена. Корабль выгрузили на сушу
07:50После нескольких переносов SpaceX запустила ракету с новыми спутниками связи
07:442Starlink предоставит бесплатный интернет и заменит поврежденное оборудование пострадавшим от землетрясения жителям Панамы
Яндекс снимает с себя ответственность из-за атак БПЛА, ракет и других средств поражения07:3153Яндекс снимает с себя ответственность из-за атак БПЛА, ракет и других средств поражения Обновлён перечень форс-мажорных обстоятельств
07:256Первый Android-смартфон с широким экраном 16:9 — и всего за 150 долларов — анонсировала Coolpad
07:164Представлен блок питания Great Wall на 1050 Вт с кнопкой самодиагностики и 10-летней гарантией
07:111280 Вт на ладони, до 320 Вт в пике: представлена настольная зарядная станция Aohai
07:078Представлен 3D-принтер Creality K3, который экономит до 80% времени печати благодаря четырём соплам
07:0315CATL обошёл LG и стал лидером, Panasonic вылетел из рейтинга, а Toyota стала единственной японской компанией в топ-10 по количеству патентов в аккумуляторной отрасли
Дата-центр Яндекса во Владимире атакован дронами. Работа полностью остановлена06:5220Дата-центр Яндекса во Владимире атакован дронами. Работа полностью остановлена Режим работы платформы является аварийным