iQOO 16 — самый выгодный флагман по версии AnTuTu. Honor Magic 9 и Xiaomi 18 Pro вошли в топ-5

А в топ-10 присутствует и базовый Samsung Galaxy S26

Бенчмарк AnTuTu опубликовал рейтинг смартфонов с лучшим соотношением цены и производительности в премиальном сегменте — дороже 4500 юаней (от $670). Первое место занял iQOO 16 — он опередил Nubia NaviX Ultra и Red Magic 11S Pro.

iQOO 16 — самый выгодный флагман по версии AnTuTu. Honor Magic 9 и Xiaomi 18 Pro вошли в топ-5
Источник изображения: Vivo Store

iQOO 16 набрал 793,9 балла по соотношению цены и производительности, в тесте AnTuTu V12 показал результат 4 365 667 баллов. iQOO 16 — один из первых флагманов на Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6. Аппарат получил экран AMOLED с диагональю 6,85 дюйма, разрешением 3168 × 1440 пикселей и частотой обновления 165 Гц. Аккумулятор ёмкостью 8400 мА·ч поддерживает проводную зарядку мощностью 100 Вт и беспроводную на 40 Вт. Устройство получило три 50-мегапиксельные камеры. Цена версии 12/256 ГБ составляет $820.

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Источник изображения: AnTuTu

Второе место занял Nubia NaviX Ultra, у него 784 балла в рейтинге выгоды и 4 075 819 баллов в AnTuTu. Аппарат работает на Snapdragon 8 Elite Gen 5, оснащён 6,78-дюймовым экраном AMOLED с разрешением 2800 × 1260 пикселей и частотой 144 Гц. Ёмкость аккумулятора составляет 7100 мА·ч, поддерживается проводная зарядка мощностью 90 Вт и беспроводная на 50 Вт. Основная камера имеет разрешение 200 Мп, дополнительные — 50 и 64 Мп. Цена — $775.

Третью строчку занял игровой Red Magic 11S Pro, у него 773,4 балла в рейтинге соотношения цены и производительности. Смартфон базируется на SoC Snapdragon 8 Elite Gen 5. В оснащении —  экран OLED с диагональю 6,85 дюйма, разрешением 2688 × 1216 пикселей и частотой 144 Гц. Емкость аккумулятора составляет 8000 мА·ч, он поддерживает зарядку мощностью 80 Вт. Цена версии 12/256 ГБ — $820.

В топ-5 рейтинга вошли новейшие флагманы Honor Magic 9 и Xiaomi 18 Pro. А в топ-10 также представлены Honor Magic 9 Pro Max и Samsung Galaxy S26.

Рейтинг составлен по сентябрьским данным AnTuTu V12 за 2026 год с использованием результатов синтетических тестов и справочных цен на китайской площадке JD.com. Методика учитывает только производительность и цену.

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