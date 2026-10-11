Илон Маск строит крупнейшую фабрику по производству чипов, но не знает, как их выпускать. Миллиардер также признался, что пережил «ИИ-психоз»

Илон Маск раскрыл подробности проекта Terafab

Илон Маск признался, что пока не обладает необходимыми знаниями в области производства полупроводников, хотя намерен реализовать проект собственной фабрики чипов Terafab. Во время беседы с представителями сообщества Tesla Owners Silicon Valley предприниматель рассказал о планах по созданию производственного оборудования и поделился впечатлениями от развития искусственного интеллекта.

Илон Маск строит крупнейшую фабрику по производству чипов, но не знает, как их выпускать. Миллиардер также признался, что пережил «ИИ-психоз»
Источник изображения: ИИ Gemini

«Мне ещё очень многому предстоит научиться в области производства чипов. Чтобы было понятно, я не знаю, как их делать», — заявил Маск. По его словам, Terafab начнёт работу со стандартным оборудованием, которое затем планируется модернизировать.

«Полагаю, мы поступим так: начнем с использования стандартного оборудования, затем модифицируем его для повышения пропускной способности, а впоследствии — там, где выявятся "узкие места", — перейдем к применению специализированного оборудования, обеспечивающего значительно более высокую скорость обработки пластин», — сказал Маск.

В перспективе Маск хочет объединить под одной крышей основные этапы производства полупроводников: изготовление фотошаблонов, выпуск кристаллов и корпусировку готовых чипов. Предприниматель считает, что такой подход позволит быстрее совершенствовать технологические процессы, однако признаёт, что реализация проекта может занять несколько лет.

Маск дал комментарии относительно оборудования, используемого на предприятиях TSMC, Samsung и Intel. По его наблюдениям, многие производственные установки этих компаний похожи. Это укрепило его интерес к разработке собственных решений, хотя конкретные сроки создания специализированного оборудования пока не названы.

Elon Musk: What Comes Next for Humanity

Также предприниматель затронул тему развития генеративного ИИ. Он рассказал о музыкальных видеоклипах, созданных несколькими взаимодействующими нейросетями, и отметил, что их качество и эмоциональное воздействие его впечатлили. Маск заявил, что в течение 2026 года несколько раз испытывал состояние, которое образно назвал «ИИ-психозом».

«Думаю, ИИ будет просто невероятным. Мы, по сути, уже подошли к этому моменту. У меня самого, можно сказать, случился своего рода "киберпсихоз" — или, пожалуй, даже очень сильный психоз. В этом году я, наверное, раз шесть переживал нечто подобное — психоз, вызванный ИИ или суперинтеллектом», — поделился Илон Маск.

Маск также высказался о важности качественных данных для обучения нейросетей. По его мнению, заведомо ложные сведения и противоречащие друг другу базовые принципы могут приводить к непредсказуемым результатам.

 

Предыдущая публикация: США испытали систему доставки из космоса за 90 минут — в качестве груза использовали бутылку вискиСледующая публикация: Nvidia не хотела, чтобы видеокарта EVGA RTX 3090 Ti Kingpin имела два разъёма питания. Об это рассказал сам оверклокер Kingpin
Главное
Все новости
3 минуты назадИгра, собравшая более миллиарда долларов до выхода. Squadron 42 — одиночная кампания Star Citizen — прописалась в Steam
18 минут назад1Большой астероид пролетит в 32 тыс. километров от Земли — Россия хочет отправить к нему собственный зонд
29 минут назадКак выгорает QD-OLED монитор за 30 месяцев нещадящей нагрузки по 8-12 часов в день. Автор Monitors Unboxed опубликовал новый отчёт
34 минуты назадСмартфоны Samsung Galaxy S27 могут оказаться на 200-300 долларов дороже моделей линейки Galaxy S26
41 минуту назадNvidia не хотела, чтобы видеокарта EVGA RTX 3090 Ti Kingpin имела два разъёма питания. Об это рассказал сам оверклокер Kingpin
13:275США испытали систему доставки из космоса за 90 минут — в качестве груза использовали бутылку виски
13:112Хакеры Cyberleek пообещали слить полную версию GTA VI
13:075Ноутбуки могут стать роскошью: уже сейчас 68% стоимости ноутбука съедают всего три компонента — CPU, ОЗУ и SSD
13:002iGPU Radeon 8065S в новом процессоре Ryzen AI Max+ PRO 495 порой почти догоняет GeForce RTX 5060
12:52Даже держатели видеокарт теперь с экранами: Thermalright выпустила кронштейн со встроенным 4,58-дюймовым дисплеем
iQOO 16 — самый выгодный флагман по версии AnTuTu. Honor Magic 9 и Xiaomi 18 Pro вошли в топ-512:384iQOO 16 — самый выгодный флагман по версии AnTuTu. Honor Magic 9 и Xiaomi 18 Pro вошли в топ-5 А в топ-10 присутствует и базовый Samsung Galaxy S26
12:20427-дюймовый монитор с разрешением 4К — всего $170. Redmi A27U 2027 вышел в продажу
12:022Выключатели больше не нужны? На платформе Xiaomi Youpin появились умные светильники с радаром и интеграцией в умный дом — всего за $16
11:452Пользователь с помощью нейросети Claude нашёл причину синих экранов Windows
11:222Чистый экран без вырезов и c рамкой меньше 1 мм, микропомпа для СЖО, самый качественный звук в истории Red Magic: новые подробности о Red Magic 12 Pro+
9000 мАч, 200 Мп, камера Sony с оптическим зумом, 185 Гц и IP69K: все характеристики OnePlus 16 раскрыты за день до премьеры10:5059000 мАч, 200 Мп, камера Sony с оптическим зумом, 185 Гц и IP69K: все характеристики OnePlus 16 раскрыты за день до премьеры Главный сенсор основной камеры — с датчиком Samsung HPE
10:3312Проблемы с «Яндексом» вышли за пределы России: о сбоях сообщили в Казахстане
10:2214K, два объектива, ночная цветная съемка и искусственный интеллект: Xiaomi представила продвинутую камеру Smart Camera 5 Pro за $75
Китай уже проектирует гигантскую ракету для Луны и Марса — очень похожую на Starship: 100 тонн полезной нагрузки и 33 двигателя10:138Китай уже проектирует гигантскую ракету для Луны и Марса — очень похожую на Starship: 100 тонн полезной нагрузки и 33 двигателя Hyperbola-9 станет крупнейшей ракетой Китая
Tesla впервые раскрыла масштаб парка Cybercab: за месяц он вырос в 8 раз08:353Tesla впервые раскрыла масштаб парка Cybercab: за месяц он вырос в 8 раз Компания впервые публично подтвердила количество Cybercab, выполняющих платные перевозки
08:315Теперь не SpaceXAI, а SpaceX Super Intelligence. Разработчиков Grok переименовали
Впервые Starship будут ловить башней Mechazilla. Маск назвал сроки Flight 1508:182Впервые Starship будут ловить башней Mechazilla. Маск назвал сроки Flight 15 Глава SpaceX рассчитывает провести 15-й испытательный полёт Starship в течение четырёх-шести недель.
08:101Starship покрылся инеем: SpaceX готовит корабль к Flight 15
07:561«Кругосветка Starship» завершена. Корабль выгрузили на сушу
07:50После нескольких переносов SpaceX запустила ракету с новыми спутниками связи
07:442Starlink предоставит бесплатный интернет и заменит поврежденное оборудование пострадавшим от землетрясения жителям Панамы
Яндекс снимает с себя ответственность из-за атак БПЛА, ракет и других средств поражения07:3153Яндекс снимает с себя ответственность из-за атак БПЛА, ракет и других средств поражения Обновлён перечень форс-мажорных обстоятельств
07:256Первый Android-смартфон с широким экраном 16:9 — и всего за 150 долларов — анонсировала Coolpad
07:164Представлен блок питания Great Wall на 1050 Вт с кнопкой самодиагностики и 10-летней гарантией
07:111280 Вт на ладони, до 320 Вт в пике: представлена настольная зарядная станция Aohai
07:078Представлен 3D-принтер Creality K3, который экономит до 80% времени печати благодаря четырём соплам
07:0315CATL обошёл LG и стал лидером, Panasonic вылетел из рейтинга, а Toyota стала единственной японской компанией в топ-10 по количеству патентов в аккумуляторной отрасли