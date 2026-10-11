Илон Маск строит крупнейшую фабрику по производству чипов, но не знает, как их выпускать. Миллиардер также признался, что пережил «ИИ-психоз» ⁠ 2

Илон Маск признался, что пока не обладает необходимыми знаниями в области производства полупроводников, хотя намерен реализовать проект собственной фабрики чипов Terafab. Во время беседы с представителями сообщества Tesla Owners Silicon Valley предприниматель рассказал о планах по созданию производственного оборудования и поделился впечатлениями от развития искусственного интеллекта.

«Мне ещё очень многому предстоит научиться в области производства чипов. Чтобы было понятно, я не знаю, как их делать», — заявил Маск. По его словам, Terafab начнёт работу со стандартным оборудованием, которое затем планируется модернизировать.

«Полагаю, мы поступим так: начнем с использования стандартного оборудования, затем модифицируем его для повышения пропускной способности, а впоследствии — там, где выявятся "узкие места", — перейдем к применению специализированного оборудования, обеспечивающего значительно более высокую скорость обработки пластин», — сказал Маск.

В перспективе Маск хочет объединить под одной крышей основные этапы производства полупроводников: изготовление фотошаблонов, выпуск кристаллов и корпусировку готовых чипов. Предприниматель считает, что такой подход позволит быстрее совершенствовать технологические процессы, однако признаёт, что реализация проекта может занять несколько лет.

Маск дал комментарии относительно оборудования, используемого на предприятиях TSMC, Samsung и Intel. По его наблюдениям, многие производственные установки этих компаний похожи. Это укрепило его интерес к разработке собственных решений, хотя конкретные сроки создания специализированного оборудования пока не названы.

Также предприниматель затронул тему развития генеративного ИИ. Он рассказал о музыкальных видеоклипах, созданных несколькими взаимодействующими нейросетями, и отметил, что их качество и эмоциональное воздействие его впечатлили. Маск заявил, что в течение 2026 года несколько раз испытывал состояние, которое образно назвал «ИИ-психозом».

«Думаю, ИИ будет просто невероятным. Мы, по сути, уже подошли к этому моменту. У меня самого, можно сказать, случился своего рода "киберпсихоз" — или, пожалуй, даже очень сильный психоз. В этом году я, наверное, раз шесть переживал нечто подобное — психоз, вызванный ИИ или суперинтеллектом», — поделился Илон Маск.

Маск также высказался о важности качественных данных для обучения нейросетей. По его мнению, заведомо ложные сведения и противоречащие друг другу базовые принципы могут приводить к непредсказуемым результатам.