Илон Маск подключил к Grok Bot чужие модели: Claude Opus 5.5, Midjourney и Suno возьмут на себя задачи, которые не тянет свой ИИ

Илон Маск объявил, что принадлежащий SpaceXAI Grok Bot начнёт передавать пользовательские запросы сторонним моделям. Названы конкретные провайдеры: Claude Opus 5.5 от Anthropic для текстовых задач, Midjourney для генерации изображений и Suno для музыки. Выбор происходит автоматически, без участия пользователя — ручного переключателя моделей в интерфейсе не предусмотрено.

Биллинг следует за фактически отработавшей моделью: если Grok Bot решил отправить запрос к Claude, то клиент платит по ставке Claude. Аналитика покажет, какая именно модель обслужила каждый вызов, включая замену модели при сбое. Однако корпоративные клиенты, чьи контракты ограничивают список допустимых субподрядчиков для обработки данных, оказываются в непростом положении: в документации прописано, что административный список разрешённых моделей соблюдается по умолчанию, но не гарантированно. При этом, клиент должен согласиться с тем, что Grok Bot может этот список проигнорировать.

Источник изображения: сгенерировано Grok

Никаких тестов, подтверждающих, что маршрутизация реально улучшает результат, Маск не предоставил. Объявление также не содержит информации о масштабах развёртывания, условиях сторонних провайдеров и их коммерческих договорённостях с SpaceXAI. Предыдущее соглашение между Anthropic и SpaceX, заключённое в мае, касалось аренды вычислительных мощностей дата-центра Colossus 1 и не имеет отношения к нынешнему анонсу.

Grok Bot запустился в бета-версии 11 августа 2026 года. Агенты бота сохраняют память и контекст, работают с подключёнными приложениями и продолжают задачи даже после закрытия ноутбука пользователя. Для платных аккаунтов предусмотрен недельный лимит использования, после исчерпания которого включается дополнительная оплата через систему Cursor — уже запущенная задача может завершиться даже при превышении месячного лимита расходов.