Игра, собравшая более миллиарда долларов до выхода. Squadron 42 — одиночная кампания Star Citizen — прописалась в Steam

Игра Squadron 42, которая является одиночной кампанией Star Citizen, получила свою страничку в Steam, а заодно разработчики выпустили свейжий трейлер.

Выход игры запланирован на второй квартал 2027 года. Напомним, разработчики обещали выпустить её в конце текущего, но перенесли из-за выхода GTA VI.

В новом трейлере авторы показали и кат-сцены, и перестрелки, и космические бои, а также персонажей, которых сыграли звёздные актёры. Напомним, в создании игры поучаствовали такие звёзды, как Гэри Олдман, Марк Хэмилл, Генри Кавилл и Джиллиан Андерсон.

Новых подробностей о игре пока нет. Русский язык как минимум на текущий момент не заявлен, а системные требования пока что явно заполнены для проформы.

Напомним, Squadron 42 является одиночной кампанией амбициозной MMO Star Citizen, на которую посредством краудфандинга и продажи космических кораблей уже собрали более 1 млрд долларов. Анонсировали её более 10 лет назад, но до сих пор у неё нет даже ориентировочной даты выхода.