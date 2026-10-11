iGPU Radeon 8065S в новом процессоре Ryzen AI Max+ PRO 495 порой почти догоняет GeForce RTX 5060

В Сети появились первые тесты компьютеров на основе процессора Ryzen AI Max+ PRO 495. Напомним, в целом это та же модель, что и в прошлом году, но с повышенными частотами и поддержкой до 192 ГБ памяти вместо прежнего максимума в 128 ГБ.

Ожидать какого-то внушительного прироста не стоит, но он есть. Авторы в основном сконцентрировались на графическом ядре Radeon 8065S, которое имеет те же параметры, что и Radeon 8060S, но частота чуть повышена.

Так как это мощный мобильный APU, его производительность заметно варьируется в зависимости от лимита мощности. В случае литрового FEVM FAEX2 лимит мощности на короткий период (до 18 минут) может достигать 160 Вт, тогда как обычно такие процессоры ограничены 120-140 Вт. В итоге как минимум в Cyberpunk 2077 графическое ядро процессора почти идентично GeForce RTX 5060. Прирост относительно Radeon 8060S порой весьма заметный и может достигать более 10%. Но, повторимся, тут мы имеем нетипичный случай с очень высоким лимитом мощности.

Впрочем, тесты GMKtec EVO-X5 Pro с лимитом мощности в 120 Вт показали, что прибавка как минимум в 3DMark может быть близка к 10%. В играх, к сожалению, показатели не сравнивались. Но если говорить в абсолюте, в разрешении 1440p и настройках в режиме Ultra игра Cyberpunk 2077 показала в среднем около 69 к/с с FSR, а Red Dead Redemption 2 достигла примерно 87 к/с при смешанных настройках Ultra и High без FSR. Так или иначе, Radeon 8065S, как и Radeon 8060S, обеспечивает уровень производительности начальных дискретных видеокарт класса RTX 4060 и даже порой RTX 5060.

Проблема в том, что системы с Ryzen AI Max теперь уже в первую очередь ориентированы на работу с ИИ и обладают большим объёмом ОЗУ, из-за чего стоят очень много. Так что игровыми такие системы можно назвать лишь условно.