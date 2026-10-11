Яндекс снимает с себя ответственность из-за атак БПЛА, ракет и других средств поражения ⁠ 4

«Яндекс» добавил в пользовательское соглашение своих сервисов перечень форс-мажоров, освобождающих компанию от ответственности. В список, в том числе, включены атаки беспилотников, которые отнесли к обстоятельствам непреодолимой силы.

К таким обстоятельствам могут относиться, в частности: стихийные бедствия, пожары, наводнения, карантины, эпидемии, военные действия и террористические акты (в т.ч. с применением БПЛА, ракетного вооружения и иных средств поражения), любые последствия применения, воздействия, падения, запуска или срабатывания вооружений, военной техники, летательных аппаратов (в т.ч. БПЛА), средств поражения, боеприпасов и их частей, а также обстрелов и взрывов и прочих средств поражения, воздействия взрывной и шумовой волны, утечка или рассеивание любых загрязняющих или отравляющих веществ (жидких, твердых, газообразных), чрезвычайные и военные положения, обязательная эвакуация, крупные техногенные катастрофы (в т.ч. масштабные аварии на объектах энергоснабжения и связи, вызванные внешними причинами), принятие органами власти актов, делающих исполнение обязательства невозможным. «Яндекс»

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В компании сообщили РБК, что положения об обстоятельствах непреодолимой силы предусмотрены действующим законодательством и уже содержатся в условиях использования многих сервисов «Яндекса».

Сейчас мы приводим эти положения к единому виду во всех сервисах компании. Изменения носят уточняющий характер и не меняют существующие правовые механизмы. «Яндекс»

Пользовательское соглашение обновили после ударов беспилотников, которые нанесли ущерб инфраструктуре.

Сегодня утром в результате атаки БПЛА повреждена инфраструктура дата-центра Яндекса во Владимире. Ранее сообщалось, что около 4:00 по московскому времени в одной из зон облачной платформы Yandex Cloud зафиксировали перебои с электропитанием

До этого, еще два дата-центра «Яндекса» пострадали в результате атак беспилотников.