Яндекс объяснил, почему некоторые файлы на «Диске» не открываются ⁠ 4

Яндекс намеренно ограничил часть функций сервисов «Яндекс 360», включая облачное хранилище «Диск», чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру и сохранить работоспособность основных возможностей. Об этом компания сообщила изданию «Код.ру».

Ранее пользователи личных и рабочих аккаунтов столкнулись с тем, что некоторые файлы отображались в хранилище, но не открывались или не скачивались. С подобной проблемой столкнулись и в «Код.ру». Сбои возникли на фоне серии аварий в дата-центрах Яндекса и атак на инфраструктуру компании.

В пресс-службе Яндекса пояснили, что ограничения введены намеренно. Компания стремится уменьшить нагрузку на серверы и сохранить доступность основных сценариев использования сервисов. При этом команда продолжает работу над восстановлением всех функций.

На страницах поддержки «Яндекс 360» также появилось предупреждение о возможных перебоях в работе отдельных возможностей. Компания отмечает, что нагрузка на серверы остается высокой.