Яндекс объяснил, почему некоторые файлы на «Диске» не открываются

Яндекс ограничил работу «Диска», чтобы сохранить доступность основных функций

Яндекс намеренно ограничил часть функций сервисов «Яндекс 360», включая облачное хранилище «Диск», чтобы снизить нагрузку на инфраструктуру и сохранить работоспособность основных возможностей. Об этом компания сообщила изданию «Код.ру».

Яндекс объяснил, почему некоторые файлы на «Диске» не открываются
Источник изображения: Яндекс 360, скриншот

Ранее пользователи личных и рабочих аккаунтов столкнулись с тем, что некоторые файлы отображались в хранилище, но не открывались или не скачивались. С подобной проблемой столкнулись и в «Код.ру». Сбои возникли на фоне серии аварий в дата-центрах Яндекса и атак на инфраструктуру компании.

В пресс-службе Яндекса пояснили, что ограничения введены намеренно. Компания стремится уменьшить нагрузку на серверы и сохранить доступность основных сценариев использования сервисов. При этом команда продолжает работу над восстановлением всех функций.

На страницах поддержки «Яндекс 360» также появилось предупреждение о возможных перебоях в работе отдельных возможностей. Компания отмечает, что нагрузка на серверы остается высокой.

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