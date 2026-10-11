Google запустила Playground — платформа позволяет создавать браузерные игры с помощью текстовых запросов, менять физику и игровую механику без программирования

В будущем проекты можно будет развивать с помощью Unity Spark и переносить в профессиональный игровой движок Unity

Google открыла экспериментальную платформу Playground, где можно создавать браузерные игры без программирования, настраивая правила, физику, персонажей и окружение обычными текстовыми запросами. В будущем проекты планируют связать с игровым движком Unity.

Google Playground позволяет создавать игры с нуля, дорабатывать полученные заготовки и сразу проверять результат в браузере. Пользователь может менять игровую механику, физику, внешний вид персонажей и окружение, просто описывая необходимые изменения. Готовую игру можно оставить приватной, отправить друзьям по ссылке или опубликовать в общей галерее.

Google запустила Playground — платформа позволяет создавать браузерные игры с помощью текстовых запросов, менять физику и игровую механику без программирования
Источник изображения: Google

Платформа поддерживает мобильные и настольные браузеры. В отдельных жанрах доступны многопользовательский режим и таблицы лидеров. Пользователи также могут создавать игровые профили, подписываться на авторов и оценивать проекты. Опубликованные игры проходят проверку на соответствие правилам сообщества.

Следующим этапом должна стать интеграция с Unity Spark — инструментом для создания игр, который позволит развивать идеи из Playground с помощью более сложной игровой логики, трёхмерной графики и возможностей движка Unity. Однако на момент запуска интеграция ещё не доступна: Unity Spark проходит тестирование, а закрытое бета-тестирование заявлено на ближайшее время.

Playground запущена как экспериментальный проект и пока что доступна пользователям в США старше 18 лет. Объём доступных генераций зависит от уровня подписки Google AI.

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