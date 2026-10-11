Экипаж миссии «Артемида II» увидел пять ударов метеороидов по Луне — NASA опубликовало 800 ГБ данных миссии

Во время апрельского облёта Луны астронавты заметили пять коротких вспышек у поверхности. NASA проверило наблюдения и исключило космические лучи и отражения света от корабля как возможные причины.

Вспышки экипаж заметил 6 апреля, когда корабль Orion проходил за Луной и оказался вне связи с Землёй. В течение 54 минут Солнце оставалось полностью закрытым Луной, поэтому тусклые вспышки на её неосвещённой поверхности было легче различить. В этот момент корабль находился примерно в 74 000 км от Луны. Командир Рид Уайзман, пилот Виктор Гловер и канадский астронавт Джереми Хансен отметили вспышки на изображении Луны и сравнили свои наблюдения. По оценке учёных, вызвавшие их объекты были не больше 5 см в поперечнике, но двигались с огромной скоростью. Это, вероятно, одни из самых слабых вспышек от лунных метеоритов, которые человек когда-либо видел невооружённым глазом.

Такие наблюдения важны не только сами по себе. У Луны нет плотной атмосферы, которая тормозила бы небольшие метеороиды, поэтому они достигают поверхности на высокой скорости. При ударе выделяется энергия, расплавляющая часть грунта и выбрасывающая пыль и обломки. Для будущих лунных поселений это реальная инженерная задача: защиту потребуется предусмотреть не только для астронавтов, но и для жилых модулей, роверов, посадочных аппаратов и солнечных панелей. При этом пять вспышек за один эпизод наблюдений недостаточно, чтобы определить частоту таких столкновений. Новые данные дополнят наземные наблюдения, в ходе которых с 1999 года астрономы зарегистрировали сотни подобных вспышек.

Источник изображения: NASA

В отчёте есть и другие результаты наблюдений. Астронавты описали на лунной поверхности оттенки серого, коричневого, зелёного и синего. Эти различия могут указывать на состав пород: например, синие оттенки связывают с богатыми титаном вулканическими породами, а коричневые — с содержанием железа. Учёные смогут сопоставить впечатления экипажа с данными орбитального аппарата Lunar Reconnaissance Orbiter, который давно картографирует Луну. Особое внимание астронавты уделяли терминатору — границе между освещённой и тёмной сторонами. При низком положении Солнца рельеф отбрасывает длинные тени, поэтому такие наблюдения полезны для изучения районов южного полюса, где NASA планирует будущие высадки.

Экипаж также наблюдал солнечную корону во время затмения и звёздное небо без влияния земной атмосферы и городского освещения. На ночном снимке Земли, сделанном в начале полёта, различимы полярные сияния в обоих полушариях, погодные системы, молнии над центральной Африкой и крупный шлейф пыли в Сахаре. Для науки этот кадр интересен тем, что показывает планету целиком, тогда как спутники дистанционного зондирования обычно снимают её отдельными областями.

Опубликованный архив включает более 11 000 изображений и видеоматериалов высокого разрешения, около 8,5 часов аудиозаписей наблюдений экипажа, а также снимки с пометками астронавтов и технические документы. Отчёт пока предварительный: наблюдения экипажа предстоит сопоставить с инструментальными данными и изучить независимым специалистам. Но уже сейчас этот набор сведений помогает готовить следующие этапы программы Artemis, когда задача будет заключаться не только в облёте Луны, но и в длительной работе людей на её поверхности.