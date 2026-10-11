Он может отображать параметры CPU и GPU, а может и просто демонстрировать заставки

Даже держатели видеокарт теперь с экранами: Thermalright выпустила кронштейн со встроенным 4,58-дюймовым дисплеем

Thermalright представила GPU Bracket LCD 4.58 — регулируемую подпорку для видеокарты со встроенным 4,58-дюймовым экраном. Аксессуар предотвращает провисание тяжёлых графических ускорителей и позволяет выводить системную информацию прямо внутри корпуса компьютера. Новинка поступила в продажу в Китае по цене 270 юаней (около $40).

Конструкция изготовлена из алюминиевого сплава. Магнитное основание фиксирует подпорку на металлической поверхности корпуса, а высота регулируется в диапазоне от 20 до 160 мм. Габариты устройства составляют 62 × 47,3 × 170,6 мм.

Разрешение встроенного экрана — 320 × 960 пикселей, максимальная яркость — 500 нит. Он защищён стеклом с закруглёнными краями. Дисплей отображает параметры процессора, видеокарты и других компонентов, а также может выводить пользовательские изображения и текст.

Для настройки используется фирменная программа Thermalright TRCC. Она позволяет менять оформление экрана, выбирать динамические темы из облачной библиотеки, передавать изображение с компьютера на дисплей и экспортировать собственные темы для обмена с другими пользователями.

Для подключения предусмотрен кабель USB Type-C — USB 9-pin длиной 78 см. В комплект также входит переходник с внутреннего USB-разъёма на USB Type-A, позволяющий подключить устройство к внешнему порту компьютера.

Thermalright GPU Bracket LCD 4.58 доступен в чёрном цвете. О сроках выхода аксессуара на международный рынок производитель пока не сообщил.