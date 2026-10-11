Чистый экран без вырезов и c рамкой меньше 1 мм, микропомпа для СЖО, самый качественный звук в истории Red Magic: новые подробности о Red Magic 12 Pro+ ⁠ 1

Red Magic раскрыла новые подробности об игровом флагмане Red Magic 12 Pro+. Официально сообщается, что смартфон получит стереодинамики формата 1115E с поддержкой Dolby Atmos — обещано лучшее звучание в истории смартфонов Red Magic.

Другая «фишка» устройства — жидкостная система охлаждения с RGB-подсветкой. В основе СЖО — специальная фторированная жидкость, циркулирующая по каналам внутри корпуса и отводящая тепло от процессора, аккумулятора и других компонентов. Конструкция включает два кольцевых контура циркуляции.

Движение жидкости обеспечивает микропомпа с энергопотреблением 20 мВт и давлением до 130 кПа. По замыслу разработчиков, система должна эффективнее отводить тепло при продолжительных игровых нагрузках без существенного увеличения энергопотребления.

Red Magic 12 Pro+ получит SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6, более тонкий и узкий корпус, углы корпуса будут более закругленными. Ширина рамки экрана уменьшится до 0,96 мм.