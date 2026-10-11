CATL накопила 26 574 патентных семейства за десять лет, а по твердотельным батареям превосходит ближайшего конкурента более чем вдвое

CATL обошёл LG и стал лидером, Panasonic вылетел из рейтинга, а Toyota стала единственной японской компанией в топ-10 по количеству патентов в аккумуляторной отрасли ⁠ 2

Китайская CATL вышла на первое место в мире по количеству патентов в аккумуляторной отрасли, опередив южнокорейскую LG Energy Solution.

Согласно базе данных PatSnap, за период с октября 2016-го по сентябрь 2026 года китайская компания зарегистрировала 26 574 простых патентных семейства против 22 597 у конкурента.

Всего портфель CATL насчитывает 27 402 патента на аккумуляторные технологии, причем 16 722 из них получены за последние три года. На разработки в области тяговых батарей приходится 19 539 патентов — в 2,2 раза больше, чем у ближайшего китайского конкурента. За последние три года CATL оформила 12 084 таких патента, тогда как у следующей компании их было 4384.

Источник изображения: carnewschina // CATL

Особенно заметно преимущество CATL в сегменте твердотельных аккумуляторов, которые рассматриваются как одно из перспективных направлений развития отрасли. Компания располагает 3538 соответствующими патентами — более чем вдвое больше ближайшего конкурента. Совокупные инвестиции CATL в исследования и разработки превысили 100 млрд юаней (около $14,9 млрд).

Тем временем Panasonic выбыла из мировой десятки лидеров, а Toyota осталась единственным японским производителем в рейтинге.