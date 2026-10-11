Большой астероид пролетит в 32 тыс. километров от Земли — Россия хочет отправить к нему собственный зонд ⁠ 1

Российские учёные из МГУ прорабатывают проект малого межпланетного аппарата для исследования астероида Апофис, который 13 апреля 2029 года пролетит примерно в 32 тысячах километров от поверхности Земли. По словам заместителя директора по научной работе НИИЯФ МГУ Владислава Оседло, предпочтение отдают аппарату с повышенной автономностью, увеличенными энергетическими возможностями и более мощной двигательной установкой по сравнению с обычными университетскими спутниками формата CubeSat.

Разработчики намерены использовать уже проверенные технологии МГУ и его партнёров, адаптировав их для межпланетного полёта. Как пояснил Оседло на фестивале «Наука 0+» в Москве, речь идёт не об обычном университетском спутнике, а о небольшом научном аппарате, рассчитанном на продолжительную автономную работу вдали от Земли.

Апофис — астероид диаметром около 350 метров, открытый в 2004 году. Первоначально астрономы рассматривали возможность его столкновения с Землёй, однако последующие наблюдения позволили исключить такую угрозу на ближайшие десятилетия. Во время сближения в апреле 2029 года астероид пройдёт ближе к поверхности планеты, чем расположена геостационарная орбита спутников, высота которой составляет около 35,8 тысячи километров. Столкновения с Землёй не ожидается, но редкое сближение представляет значительный научный интерес.

Исследование Апофиса поможет уточнить свойства астероида и расширить знания о малых телах Солнечной системы. Такие наблюдения также важны для разработки методов прогнозирования потенциальных астероидных угроз и планетарной защиты.

К Апофису готовятся и зарубежные миссии. NASA направляет к нему аппарат OSIRIS-APEX, ранее изучавший астероид Бенну. Европейское космическое агентство разрабатывает миссию RAMSES, которая должна наблюдать за Апофисом во время его сближения с Землёй.

Российский проект пока находится на стадии технической проработки. Специалисты определяют характеристики аппарата и особенности полёта, однако сроки запуска, состав научного оборудования и окончательная конфигурация миссии ещё не объявлены.